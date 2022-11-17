Роналду подтвердил, что был близок к переходу в "Сити"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду подтвердил, что он действительно был близок к переходу в "Манчестер Сити" в прошлом году.

Летом 2021 Роналду вернулся из "Ювентуса" в "Юнайтед", хотя перед этим его настойчиво сватали в другой клуб из Манчестера.



По словам Криштиану, он действительно едва не перешел в "Сити", но в итоге решил довериться своему сердцу и сэру Алексу Фергюсону.



"Ну, если честно, это было близко. Мы много разговаривали, а Гвардиола только две недели назад сказал, что они упорно трудились, чтобы заполучить меня".



"Но, как вы знаете, моя история связана с "Манчестер Юнайтед". Твое сердце, твое ощущение того, что ты делал здесь прежде, дают о себе знать. И, конечно, сэр Алекс Фергюсон. Это было сознательное решение, потому что в такого рода момент твое сердце говорит громко".



"Думаю, разговор с ним (Фергюсоном) был ключом. Я бы не сказал, что переход в "Манчестер Сити" не был близок. Но, думаю, я принял сознательное решение. Я не жалею об этом".



"Я разговаривал с ним, и он сказал мне: "Это невозможно, чтобы ты перешел в "Манчестер Сити". И я ответил: "Окей, босс".



"Поэтому я принял это решение, и моя советь была чиста — я чувствовал, что это хорошее решение".



"То был хороший момент, хотя никто не ожидал такого поворота. Все изменилось за 72 часа. Когда ты планируешь будущее, ты разговариваешь с различными клубами, не только с "Манчестер Сити". "Манчестер Юнайтед" не был среди этих команд, и это стало сюрпризом для каждого, включая меня", — сообщил Роналду.