"Ливерпуль" продается? Что происходит на "Энфилде"?

Новость о том, что владельцы "Ливерпуля" изучают возможность продажи клуба или доли в нем, стала настоящей бомбой в футбольном сообществе. Почему же компания Джона Генри задумалась о частичном или полном выходе из проекта именно сейчас? Чем это грозит "Ливерпулю" и кто готов стать инвестором или полноценным хозяином клуба с "Энфилда"?

Решение Fenway Sports Group выставить "Ливерпуль" на продажу, о котором было сообщено на прошлой неделе, вызвало шок далеко за пределами "Энфилда". Шанс стать владельцем одного из величайших футбольных клубов современности, вероятно, вызовет всплеск интереса со всего мира, и любая сделка может изменить ландшафт английского футбола.



Но почему FSG решила действовать именно сейчас? Кто находится в числе потенциальных покупателей "красных"? И какими могут быть последствия для Юргена Клоппа, менеджера "Ливерпуля", который изменил положение клуба с момента своего назначения в 2015 году?



Неясно, будет ли в конечном итоге сделка заключена, но для заинтересованных сторон была подготовлена ​​полная презентация продажи, а банкиры из Goldman Sachs и Morgan Stanley были привлечены для оказания помощи в этом процессе.



В заявлении FSG говорится: "Недавно произошел ряд смен собственников и слухов об их смене в клубах Премьер-Лиги, и неизбежно нас регулярно спрашивают о собственности Fenway Sports Group в "Ливерпуле". FSG часто получала выражения заинтересованности от третьих лиц, стремящихся стать акционерами "Ливерпуля". FSG ранее заявляла, что при соблюдении правильных условий мы рассмотрим новых акционеров, если это будет в интересах "Ливерпуля" как клуба. FSG по-прежнему полностью привержена успехам "Ливерпуля" как на поле, так и за его пределами".



Вопрос о продаже "Ливерпуля" группой FSG всегда был в плоскости "когда", а не "если". Когда в 2010 году они завершили поглощение за 300 миллионов фунтов стерлингов (344.1 миллиона долларов США), не было большого эмоционального напряжения. Это рассматривалось как фантастическая возможность для бизнеса, учитывая, что один из самых легендарных клубов европейского футбола с обширной глобальной фанатской базой переживал такие трудные времена и был доступен по бросовой цене. Они увидели огромный потенциал в преобразовании "Ливерпуля" как на поле, так и за его пределами.



Джон Генри, как и другие венчурные капиталисты, отвечающие за футбольные клубы, также понимал охват этого вида спорта, а также возможности для роста. Но все это для него было лишь удачной инвестицией, и в какой-то момент американец должен был выйти из игры — в момент, который посчитал бы удачным для продажи возросшего в стоимости актива.



FSG никогда не изымала деньги из оборота клуба, зная, что их большая прибыль случится, когда они в конечном итоге решат обналичить свои акции. FSG долгое время тихо признавал, что клуб "заигрывал" в отношении возможностей поглощения и инвестиций. Это привело к многочисленным беседам с заинтересованными сторонами со всего мира.



В 2015 году делегация FSG посетила Китай, чтобы обсудить возможности, связанные с продажей прав на название новой главной трибуны "Энфилда", но это ни к чему не привело. В следующем году китайский строительный конгломерат Sinofortone обратился к Генри с предложением о выкупе клуба, но основной владелец FSG не счел это предложение серьезным и поэтому проигнорировал данную возможность.



В 2018 году Том Вернер, второй по величине акционер, провел в Нью-Йорке переговоры с шейхом Халедом бин Заидом Аль Нехайяном из Абу-Даби о предложенном поглощении за 2 миллиарда фунтов стерлингов. Тем не менее, он не прошел этап проверки, поскольку доказательств наличия средств не было найдено. Это предложение также не было сочтено заслуживающим доверия.



Хотя были случаи, когда заинтересованные стороны обращались к FSG, бывало и так, что владельцы "Ливерпуля" сами начинали поиск инвесторов. Этот подход помогал FSG отрицать все слухи, появлявшиеся в СМИ, так как процесс поиска не был активным, а скорее — монотонным. FSG просто намекала, что не прочь рассмотреть предложение, от которого не сможет отказаться, но такое предложение до сих пор владельцам "Ливерпуля" не поступало. FSG просто демонстрировала присутствие на рынке, а те предложения, что поступали были полезными для мониторинга ситуации и потенциальной цены актива.



Так почему сейчас? Начнем с того, что первоначальные инвестиции FSG увеличились более чем в 10 раз за последние 12 лет. В мае Forbes оценил клуб в 3.6 миллиарда фунтов стерлингов. Справедливо сказать, что, если бы Европейская Суперлига стартовала, FSG, вероятно, не стала бы продавать клуб сейчас. И даже если бы они рассмотрели этот вариант, они, вероятно, смогли бы запросить за клуб еще больше денег.



Генри хотел уверенности в том, что Лига Чемпионов будет приносить большие деньги клубу, независимо от результатов. Он почувствовал тотальное неприятие идеи Суперлиги со стороны болельщиков, когда эти планы появились в апреле 2021 года, а затем принес свои извинения, когда идея Суперлиги рухнула. Наверное, тогда же он и решил для себя, что время "обналичить фишки" пришло.



Одним из растущих источников разочарования для FSG в последние годы является их убежденность в неспособности должным образом обеспечить соблюдение правил финансового фейр-плей (ФФП). Когда они покупали "Ливерпуль", они полагали, что руководящие органы УЕФА и ФИФА будут жестко критиковать клубы, превысившие установленные лимиты расходов. Они чувствуют, что этого не произошло. Запрет "Манчестер Сити" на участие в Лиге Чемпионов был отменен Спортивным арбитражным судом в 2020 году.



"Мы, безусловно, ясно дали понять, что одна из причин, по которой мы пришли в Премьер-Лигу более 10 лет назад, заключалась в том, что ФФП будет работать", — сказал Вернер в интервью The Athletic.



Новая трибуна "Энфилд Роуд" стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов, которая откроет свои двери следующим летом, завершит реконструкцию стадиона, увеличив его вместимость до 61,000 зрителей. Добавьте к этому тренировочный комплекс стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов в Керби, и вы увидите, что в инфраструктуру клуба были вложены огромные средства, и все это привлекательно для потенциального покупателя.



Трудное начало этого сезона также открыло глаза как в Бостоне, так и в Керби, на тот факт, что на горизонте маячит крупное обновление состава, и это будет недешево. А без квалификации в Лигу Чемпионов будет еще тяжелее. Неудивительно, что FSG ищет свежие инвестиции.



Это может произойти в форме продажи миноритарного пакета акций. Тем не менее, они также открыты для полной продажи, и это говорит о многом. Предыдущие заявления FSG по этому поводу всегда сопровождались оговоркой: "Ливерпуль не продается". Не в этот раз. Они готовы уйти, если цена будет подходящей.



Чтобы оценить что-то очень дорогое, богатые люди обычно находят какой-то похожий объект, приобретенный кем-то недавно и коррелируют ценник своего актива в ту или иную сторону. Как раз недавно в Премьер-Лиге был продан за 2.5 миллиарда фунтов "Челси", и у FSG и потенциальных покупателей "Ливерпуля" есть от чего отталкиваться в оценке сделки.



Итак, "Ливерпуль" стоит больше или меньше "Челси"? Forbes, американское деловое издание, которое пытается разобраться в ценах в этом сегменте, считает, что клуб с "Энфилда" дороже, поскольку в мае оно оценило "Ливерпуль" в 4.45 миллиарда долларов, что в то время составляло 3.6 миллиарда фунтов стерлингов, но сейчас цена больше похожа на 3.85 миллиарда фунтов стерлингов из-за укрепления доллара. Это, конечно, делает активы, оцениваемые в фунтах, дешевле для американцев.



На одну чашу весов стоит поставить большую базу фанатов "Ливерпуля" (здесь и за границей), их больший годовой оборот, их комнату с трофеями, больший стадион (который FSG все еще улучшает) и Юргена Клоппа. С другой стороны, стоит отметить лондонский почтовый индекс "Челси", потенциал для постройки большего стадиона (за вычетом затрат на его строительство), стоимость билетов в столице (особенно премиальных) и тот факт, что, хотя у "Ливерпуля" больше болельщиков, чем у "Челси", в целом разрыв между ними, вероятно, не так велик среди молодого поколения, которое знает "Челси" только как глобальный бренд, а не команду второго дивизиона, которой они были в 1980-х годах.



Кто мог купить "Ливерпуль" и сколько времени это могло занять? Еще раз, пусть "Челси" будет ориентиром для сравнения. Когда Роман Абрамович был вынужден выставить "Челси" на продажу в начале этого года, космополитический длинный список африканских золотодобытчиков, английских застройщиков, корейских корпоративных рейдеров, саудовских медиа-фондов и турецких предпринимателей сразу же выбросили в мусорное ведро, и был составлен шорт-лист из четырех американских заявок. Четыре вскоре превратились в три, и только из-за запоздалого предложения английского нефтехимического миллиардера Рэтклиффа снова ненадолго превратились в квартет, прежде чем группа американских частных инвесторов под руководством Тодда Бели выиграла этот конкурс.



Вероятно, нечто подобное стоит ждать и в случае с "Ливерпулем", и потенциального покупателя "красных" стоит искать среди американских инвесторов — китайские бизнесмены в футболе проявили себя не лучшим образом, а большинство арабских шейхов уже нашли для себя "игрушки" в европейском футболе.



Сергей Бабарика, по материалам The Athletic, специально для FAPL.ru