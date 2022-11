"Юнайтед" убрал баннер с изображением Роналду

"Манчестер Юнайтед" убрал гигантский баннер снаружи "Олд Траффорд" с изображением нападающего Криштиану Роналду.

Роналду сделал несколько очень болезненных для "Юнайтед" заявлений в своем нашумевшем интервью Пирсу Моргану, обвинив клуб в предательстве и отсутствии прогресса многие годы.



"Красные дьяволы" до сих пор не приняли какие-либо меры в отношении взбунтовавшегося игрока, однако первая конкретная реакция клуба уже последовала.



Как сообщает Daily Mail, во вторник со внешней стороны своего стадиона "Юнайтед" убрал мурал с изображением 37-летнего португальца.



Добавим, фанаты "дьяволов" вернутся на "Олд Траффорд" только 21 декабря, когда команда Эрика Тен Хага примет "Бернли" в рамках Кубка Лиги.





Manchester United have begun taking down a mural from Old Trafford pic.twitter.com/QkOczvbM0R