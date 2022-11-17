"Юнайтед" убрал баннер с изображением Роналду
"Манчестер Юнайтед" убрал гигантский баннер снаружи "Олд Траффорд" с изображением нападающего Криштиану Роналду.
Роналду сделал несколько очень болезненных для "Юнайтед" заявлений в своем нашумевшем интервью Пирсу Моргану, обвинив клуб в предательстве и отсутствии прогресса многие годы.
"Красные дьяволы" до сих пор не приняли какие-либо меры в отношении взбунтовавшегося игрока, однако первая конкретная реакция клуба уже последовала.
Как сообщает Daily Mail, во вторник со внешней стороны своего стадиона "Юнайтед" убрал мурал с изображением 37-летнего португальца.
Добавим, фанаты "дьяволов" вернутся на "Олд Траффорд" только 21 декабря, когда команда Эрика Тен Хага примет "Бернли" в рамках Кубка Лиги.
Manchester United have begun taking down a mural from Old Trafford pic.twitter.com/QkOczvbM0R— ESPN FC (@ESPNFC) November 16, 2022
17.11.2022 00:05
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