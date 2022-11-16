Оливер извинился перед Клоппом

Рефери Премьер-Лиги Майкл Оливер лично извинился перед главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом за свои ошибки.

То злополучное рандеву Оливера и Клоппа случилось 9 октября, когда "Арсенал" победил "Ливерпуль" со счетом 3:2, забив решающий гол с пенальти.



Назначение 11-метрового было не единственным спорным моментом в том матче. Например, "красные" тоже претендовали на пенальти, но Оливер проигнорировал попадание мяча в руку защитника "канониров" Габриэля.



Клопп был крайне возмущен судейством Оливера, и Football Insider утверждает, что Майклу хватило храбрости, чтобы признать свои ошибки и извиниться.



Оливер принес свои извинения Клоппу при первой же возможности. Это случилось 29 октября, когда Майкл обслуживал проигранный "Ливерпулем" матч против "Лидса" (1:2).



"Я обязан перед тобой извиниться, Юрген", — произнес Оливер в подтрибунном тоннеле "Энфилде" перед началом матча.



Сообщается, что Клопп принял эти извинения и не держит зла на Оливера. Юрген и Майкл находятся в хороших отношениях, несмотря на случившееся.