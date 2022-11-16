Оливер извинился перед Клоппом

Майкл Оливер и Юрген Клопп Рефери Премьер-Лиги Майкл Оливер лично извинился перед главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом за свои ошибки.

То злополучное рандеву Оливера и Клоппа случилось 9 октября, когда "Арсенал" победил "Ливерпуль" со счетом 3:2, забив решающий гол с пенальти.

Назначение 11-метрового было не единственным спорным моментом в том матче. Например, "красные" тоже претендовали на пенальти, но Оливер проигнорировал попадание мяча в руку защитника "канониров" Габриэля.

Клопп был крайне возмущен судейством Оливера, и Football Insider утверждает, что Майклу хватило храбрости, чтобы признать свои ошибки и извиниться.

Оливер принес свои извинения Клоппу при первой же возможности. Это случилось 29 октября, когда Майкл обслуживал проигранный "Ливерпулем" матч против "Лидса" (1:2).

"Я обязан перед тобой извиниться, Юрген", — произнес Оливер в подтрибунном тоннеле "Энфилде" перед началом матча.

Сообщается, что Клопп принял эти извинения и не держит зла на Оливера. Юрген и Майкл находятся в хороших отношениях, несмотря на случившееся.


Метки Клопп, Ливерпуль, Оливер, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 17.11.2022 00:10 # true-manc
    оливер не заплатил потаскушке за минет или что

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  2. liverbro 16.11.2022 23:46 # liverbro
    Очки проёбаны,а рефери за проёбы не наказаны.ок,очень логично!

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  3. gerrard08 16.11.2022 23:40 # gerrard08
    Да нахой пусть со саоими извинениями идут, когда очки уже проебаны.

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  4. liverpo0ol 16.11.2022 23:11 # liverpo0ol
    Два проеба из за Оливера, вс Лидс и арсинал

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