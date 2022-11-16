Тоуни обвинен в нарушении запрета на ставки

Айвен Тоуни Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни был обвинен в 232 случаях нарушения запрета для футболистов на ставки в букмекерских конторах.

Как известно, профессиональным игрокам в Англии настрого запрещено делать ставки на футбол.

Все нарушения данного запрета Тоуни совершил в период с 25 февраля 2017 по 23 января 2021. В течение этого времени Айвен успел поиграть за четыре различных клуба, включая "Брентфорд".

В официальном заявлении FA говорится, что у 26-летнего нападающего, который забил 11 голов за "пчел" в этом сезоне, есть время до 24 ноября, чтобы ответить на выдвинутые обвинения.

Правила Ассоциации предусматривают "финансовые санкции, дисквалификации и, в некоторых случаях, пожизненные баны" за ставки, если вина игрока доказана.

Добавим, о том, что Тоуни проверяют на ставки, стало известно незадолго до оглашения заявки сборной Англии на Чемпионат Мира. В итоге главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт не взял Айвена, и, возможно, это расследование сыграло роль в его решении.


Метки FA, Брентфорд, ставки, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2022 22:00

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  1. true-manc 16.11.2022 22:24 # true-manc
    вот же мразь! отстранить мерзавца от футбола на несколько лет, чтобы в следующий рад неповадно было делать ставки и КОРОЛЯМ забивать

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  2. alexomck 16.11.2022 22:07 # alexomck
    тупой нигга

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  3. element-ekb 16.11.2022 22:02 # element-ekb
    На себя ставит, красавчик! Южныеворота соси!

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