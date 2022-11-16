Тоуни обвинен в нарушении запрета на ставки

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни был обвинен в 232 случаях нарушения запрета для футболистов на ставки в букмекерских конторах.

Как известно, профессиональным игрокам в Англии настрого запрещено делать ставки на футбол.



Все нарушения данного запрета Тоуни совершил в период с 25 февраля 2017 по 23 января 2021. В течение этого времени Айвен успел поиграть за четыре различных клуба, включая "Брентфорд".



В официальном заявлении FA говорится, что у 26-летнего нападающего, который забил 11 голов за "пчел" в этом сезоне, есть время до 24 ноября, чтобы ответить на выдвинутые обвинения.



Правила Ассоциации предусматривают "финансовые санкции, дисквалификации и, в некоторых случаях, пожизненные баны" за ставки, если вина игрока доказана.



Добавим, о том, что Тоуни проверяют на ставки, стало известно незадолго до оглашения заявки сборной Англии на Чемпионат Мира. В итоге главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт не взял Айвена, и, возможно, это расследование сыграло роль в его решении.