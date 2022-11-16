"Шахтер" назначил новую цену за Мудрика

"Арсеналу" придется раскошелиться на 100 миллионов евро (87 млн. фунтов), чтобы заполучить вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в январе.

"Арсенал" интересовался Мудриком еще минувшим летом, но в итоге не решился потратить 30-40 млн. фунтов на партнера Александра Зинченко по сборной Украине.



Мудрик блестяще проводит этот сезон, забив три гола и отдав две результативные передачи в рамках Лиги Чемпионов. Показав товар лицом европейским грандам, "Шахтер" решил повысить цену.



Как утверждает The Athletic, теперь "Шахтер" готов отпустить 21-летнего украинца только за 87 млн. фунтов, что стало бы рекордным приобретением в истории "Арсенала".



Даже если "Арсенал" не купит Мудрика, все равно ожидается, что "канониры" попытаются укрепить свой состав в январе, учитывая реальные шансы на чемпионство в Премьер-Лиге и выход в плей-офф Лиги Европы.