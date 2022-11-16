Кайл Уолкер возобновил полноценные тренировки
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер принял участие в открытой тренировке сборной Англии в Катаре.
Напомним, чуть более месяца назад 32-летний Уолкер перенес операцию на паховой области, и включение Кайла в заявку англичан до последнего было под вопросом.
Оставив Риса Джеймса за бортом и взяв Уолкера, главный тренер англичан Гарет Саутгейт объяснил, что Кайл, хоть и находится до сих пор вне игры, но значительно опережает своего визави из "Челси" в плане восстановления.
И сегодня слова Саутгейта получили подтверждение. В свой первый полный день в Катаре англичане провели открытую тренировку в спортивном комплексе "Аль-Вакра" в Дохе при температуре в 29 градусов по Цельсию.
И Уолкер был замечен в общей группе — как и остальные 25 игроков из заявки родоначальников футбола на ЧМ-2022, сообщает Daily Mail.
Добавим, теперь у Кайла есть еще пять дней, чтобы подготовиться к стартовому для англичан матчу на турнире — против Ирана 21 ноября.
16.11.2022 20:00
Просмотров: 379
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
«У тех, кто стал врагом своему отечеству, нет права ничего иметь»: В Госдуме пригрозили все отнять у бизнесменов
Глава комитета Госдумы по обороне и безопасности Андрей Картополов пригрозил всем предпринимателям конфискациями, если они не начнут помогать государству.
По его словам, у российских бизнесменов есть не только конституционные права, но и обязанности. Всем, кто это не признает, лучше прийти к осознанию новой реальности добровольно, подчеркнул Картополов. Что он имеет в виду, он не пояснил
(ответить)
Клоун объебавси
Зеленский убеждён, что ракета, упавшая вчера в Польше, была не украинская.
По словам Зеленского, он получил доклады от командования ВСУ и Воздушных сил и «не может им не доверять»
(ответить)
Да понятно, что эпизод с ракетой замнут, ибо воевать с польскими наёмниками всяко легче в интернете, где эту лапшу особо одарённые легко проглотят, а ната не будет отправлять свой контингент в Украину, раз украинцы и сами справляются без всякого рода абрамсов.
(ответить)
У меня нет сомнений в том, что ракета, вызвавшая взрыв в Польше, была не украинской — Зеленский
Хитровые6аный ххл, как уж на сковородке. Эта ракета не может быть украинской, разве у ххлов есть что-то своё, тем более ракеты??)) По чьей вине она туда попала - вот главный вопрос, о котором ххлы предпочитают, конечно же, не говорить.
(ответить)
Уолкер это отлично! Давай братишка, еб1иииииии
(ответить)
Украинская сторона признала факт использования ПВО рядом с районом падения ракеты в Польше, утверждает CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме
(ответить)
Русский человек гордо: ОРУУУУУУ
Хохол визгливо: ОРЮЮЮЮЮЮЮЮ
(ответить)
САМОУБИЛСЯ ПЯТЬЮ ВЫСТРЕЛАМИ ВУХАХАХАХАХАХА
Во Владивостоке застрелен полковник, который отвечал за работу с мобилизованными
Тело Бойко обнаружили в кабинете с огнестрельными ранениями в грудь. Очевидцы слышали 5 выстрелов. Местные провластные СМИ пишут, что полковник совершил самоубийство.
(ответить)
Сегодня и завтра выходит полное интервью Роналду. Готовьтесь, Миха будет его целую неделю по кускам выкладывать.
(ответить)
В свой первый полный день в Катаре англичане провели открытую тренировку в спортивном комплексе "Аль-Вакра" в Дохе при температуре в 29 градусов по Цельсию.
Источник: http://fapl.ru/posts/96821/#reply
правильно сборная России отказалась ехать, в такую погоду только рабы пашут.
(ответить)
Очень повезло англичанам, что их лучший правый защитник пошел на поправку.
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий