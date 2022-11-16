Кайл Уолкер возобновил полноценные тренировки

Кайл Уолкер Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер принял участие в открытой тренировке сборной Англии в Катаре.

Напомним, чуть более месяца назад 32-летний Уолкер перенес операцию на паховой области, и включение Кайла в заявку англичан до последнего было под вопросом.

Оставив Риса Джеймса за бортом и взяв Уолкера, главный тренер англичан Гарет Саутгейт объяснил, что Кайл, хоть и находится до сих пор вне игры, но значительно опережает своего визави из "Челси" в плане восстановления.

И сегодня слова Саутгейта получили подтверждение. В свой первый полный день в Катаре англичане провели открытую тренировку в спортивном комплексе "Аль-Вакра" в Дохе при температуре в 29 градусов по Цельсию.

И Уолкер был замечен в общей группе — как и остальные 25 игроков из заявки родоначальников футбола на ЧМ-2022, сообщает Daily Mail.

Добавим, теперь у Кайла есть еще пять дней, чтобы подготовиться к стартовому для англичан матчу на турнире — против Ирана 21 ноября.


Метки Манчестер Сити, сборная Англии, травмы, Уолкер, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2022 20:00

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  1. narcot 16.11.2022 20:52 # narcot
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  2. narcot 16.11.2022 20:49 # narcot
    Клоун объебавси



    Зеленский убеждён, что ракета, упавшая вчера в Польше, была не украинская.

    По словам Зеленского, он получил доклады от командования ВСУ и Воздушных сил и «не может им не доверять»

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  3. hachidlo 16.11.2022 20:44 # hachidlo
    Да понятно, что эпизод с ракетой замнут, ибо воевать с польскими наёмниками всяко легче в интернете, где эту лапшу особо одарённые легко проглотят, а ната не будет отправлять свой контингент в Украину, раз украинцы и сами справляются без всякого рода абрамсов.

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  4. lancerlancer1 16.11.2022 20:42 # lancerlancer1
    У меня нет сомнений в том, что ракета, вызвавшая взрыв в Польше, была не украинской — Зеленский

    Хитровые6аный ххл, как уж на сковородке. Эта ракета не может быть украинской, разве у ххлов есть что-то своё, тем более ракеты??)) По чьей вине она туда попала - вот главный вопрос, о котором ххлы предпочитают, конечно же, не говорить.

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  5. vagifspurs 16.11.2022 20:31 # vagifspurs
    Уолкер это отлично! Давай братишка, еб1иииииии

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  6. narcot 16.11.2022 20:30 # narcot
    Украинская сторона признала факт использования ПВО рядом с районом падения ракеты в Польше, утверждает CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме

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  7. v-0987654321 16.11.2022 20:20 # v-0987654321
    Русский человек гордо: ОРУУУУУУ

    Хохол визгливо: ОРЮЮЮЮЮЮЮЮ

    (ответить)

  8. narcot 16.11.2022 20:20 # narcot
    САМОУБИЛСЯ ПЯТЬЮ ВЫСТРЕЛАМИ ВУХАХАХАХАХАХА



    Во Владивостоке застрелен полковник, который отвечал за работу с мобилизованными

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  9. suddenly 16.11.2022 20:19 # suddenly
    Сегодня и завтра выходит полное интервью Роналду. Готовьтесь, Миха будет его целую неделю по кускам выкладывать.

    (ответить)

  10. alexomck 16.11.2022 20:11 # alexomck
    В свой первый полный день в Катаре англичане провели открытую тренировку в спортивном комплексе "Аль-Вакра" в Дохе при температуре в 29 градусов по Цельсию.

    Источник: http://fapl.ru/posts/96821/#reply

    правильно сборная России отказалась ехать, в такую погоду только рабы пашут.

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  11. true-manc 16.11.2022 20:02 # true-manc
    Очень повезло англичанам, что их лучший правый защитник пошел на поправку.

    КОРОЛЬ!!!

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