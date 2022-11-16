Кайл Уолкер возобновил полноценные тренировки

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер принял участие в открытой тренировке сборной Англии в Катаре.

Напомним, чуть более месяца назад 32-летний Уолкер перенес операцию на паховой области, и включение Кайла в заявку англичан до последнего было под вопросом.



Оставив Риса Джеймса за бортом и взяв Уолкера, главный тренер англичан Гарет Саутгейт объяснил, что Кайл, хоть и находится до сих пор вне игры, но значительно опережает своего визави из "Челси" в плане восстановления.



И сегодня слова Саутгейта получили подтверждение. В свой первый полный день в Катаре англичане провели открытую тренировку в спортивном комплексе "Аль-Вакра" в Дохе при температуре в 29 градусов по Цельсию.



И Уолкер был замечен в общей группе — как и остальные 25 игроков из заявки родоначальников футбола на ЧМ-2022, сообщает Daily Mail.



Добавим, теперь у Кайла есть еще пять дней, чтобы подготовиться к стартовому для англичан матчу на турнире — против Ирана 21 ноября.