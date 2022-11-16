Варан признал, что скандал с Роналду повлиял на игроков МЮ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан признал, что скандал с Криштиану Роналду повлиял на всех игроков команды.

В своем скандальном интервью Роналду обвинил "Юнайтед" в предательстве, а также заявил, что не уважает главного тренера Эрика Тен Хага, дав ясно понять о своем намерении покинуть клуб.



Варан и другие партнеры Криштиану по раздевалке в курсе происходящего, и Рафаэль не скрывает того, что им сложно держаться в стороне.



"Естественно, это влияет на нас. Мы следим за тем, что происходит и что было сказано".



"В свою очередь мы стараемся успокоиться и чересчур не влезать в это. Медиа всегда спекулируют насчет больших клубов и звезд вроде Роналду, поэтому мы стараемся держать дистанцию. Мы являемся частью коллектива и не должны пытаться изменить ситуацию в одиночку", — сообщил Варан радиостанции Europe1.