Варан признал, что скандал с Роналду повлиял на игроков МЮ

Рафаэль Варан Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан признал, что скандал с Криштиану Роналду повлиял на всех игроков команды.

В своем скандальном интервью Роналду обвинил "Юнайтед" в предательстве, а также заявил, что не уважает главного тренера Эрика Тен Хага, дав ясно понять о своем намерении покинуть клуб.

Варан и другие партнеры Криштиану по раздевалке в курсе происходящего, и Рафаэль не скрывает того, что им сложно держаться в стороне.

"Естественно, это влияет на нас. Мы следим за тем, что происходит и что было сказано".

"В свою очередь мы стараемся успокоиться и чересчур не влезать в это. Медиа всегда спекулируют насчет больших клубов и звезд вроде Роналду, поэтому мы стараемся держать дистанцию. Мы являемся частью коллектива и не должны пытаться изменить ситуацию в одиночку", — сообщил Варан радиостанции Europe1.


Метки Варан, Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2022 19:00

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