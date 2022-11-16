Смит-Роу вернется в начале января

Эмиль Смит-Роу Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу надеется вернуться к выступлениям за свой клуб в начале января.

В данный момент 22-летний Смит-Роу продолжает восстановление после перенесенной в сентябре операции на пахе.

Эмиль некоторое время ощущал дискомфорт в области паха, пока не усугубил повреждение в матче против "Манчестер Юнайтед", и хирургическое вмешательство оказалось единственным выходом из ситуации.

В следующем месяце, пока идет Чемпионат Мира в Катаре, "Арсенал" отправится на тренировочный сбор в Катар, где также проведет два товарищеских матча. Смит-Роу туда поедет, но к полноценным занятиям приступит ближе к концу сбора.

Как сообщает Evening Standard, "канониры" довольны тем, с какой скоростью Смит-Роу идет на поправку, и ожидают, что Эмиль наберет достаточные для игры в футбол кондиции к началу января.


Метки Арсенал, Смит-Роу, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2022 18:00

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  1. abse 16.11.2022 18:28 # abse
    Мартинелли заменил его так, что я о нём даже и забыл =)

    (ответить)

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