Смит-Роу вернется в начале января

Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу надеется вернуться к выступлениям за свой клуб в начале января.

В данный момент 22-летний Смит-Роу продолжает восстановление после перенесенной в сентябре операции на пахе.



Эмиль некоторое время ощущал дискомфорт в области паха, пока не усугубил повреждение в матче против "Манчестер Юнайтед", и хирургическое вмешательство оказалось единственным выходом из ситуации.



В следующем месяце, пока идет Чемпионат Мира в Катаре, "Арсенал" отправится на тренировочный сбор в Катар, где также проведет два товарищеских матча. Смит-Роу туда поедет, но к полноценным занятиям приступит ближе к концу сбора.



Как сообщает Evening Standard, "канониры" довольны тем, с какой скоростью Смит-Роу идет на поправку, и ожидают, что Эмиль наберет достаточные для игры в футбол кондиции к началу января.