Великобритания и Ирландия подали заявку на проведение Евро-2028

Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028.

В заявке, которая была направлена в УЕФА, указаны 14 стадионов, включая девять из Англии. Ни "Энфилда", ни "Стэмфорд Бридж", ни "Эмирейтс" среди них нет.



Этими избранными английскими аренами стали "Вилла Парк", строящийся стадион "Эвертона", Лондонский стадион, "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", "Уэмбли", "Этихад", "Сент-Джеймс Парк", "Стадион Света" и "Олд Траффорд".



Отметим, что в случае успеха этот список будет сокращен до 10 стадионов.



Как утверждает The Guardian, британское правительство уверено в своей победе — единственным конкурентом Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии выступает Турция.



Ожидается, что решение о том, кто примет Евро-2028, исполком УЕФА сделает в сентябре 2023.