Игроки "Юнайтед" не ожидают, что Роналду вернется
Игроки "Манчестер Юнайтед" не ожидают увидеть нападающего Криштиану Роналду в раздевалке после Чемпионата Мира в Катаре.
Перед тем, как уехать в сборную Португалии, Роналду дал резонансное интервью, раскритиковав "Юнайтед", его владельцев и главного тренера Эрика Тен Хага.
Как сообщает Daily Mirror, своим поступком Криштиану расстроил и разозлил не только болельщиков и боссов клуба, но и своих партнеров по команде.
И теперь игроки "Юнайтед" не хотят, чтобы Роналду возвращался, да и не ожидают, что это произойдет.
Утверждается, что своим интервью 37-летний португалец "сжег мосты" с "красными дьяволами", и теперь обратного пути для него нет.
16.11.2022 16:00
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Ну и правильно, чё. Балласт и вредитель оказался, нахуй нужно скажем дружно
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