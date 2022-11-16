Игроки "Юнайтед" не ожидают, что Роналду вернется

Игроки "Манчестер Юнайтед" не ожидают увидеть нападающего Криштиану Роналду в раздевалке после Чемпионата Мира в Катаре.

Перед тем, как уехать в сборную Португалии, Роналду дал резонансное интервью, раскритиковав "Юнайтед", его владельцев и главного тренера Эрика Тен Хага.



Как сообщает Daily Mirror, своим поступком Криштиану расстроил и разозлил не только болельщиков и боссов клуба, но и своих партнеров по команде.



И теперь игроки "Юнайтед" не хотят, чтобы Роналду возвращался, да и не ожидают, что это произойдет.



Утверждается, что своим интервью 37-летний португалец "сжег мосты" с "красными дьяволами", и теперь обратного пути для него нет.