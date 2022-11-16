Игроки "Юнайтед" не ожидают, что Роналду вернется

Криштиану Роналду Игроки "Манчестер Юнайтед" не ожидают увидеть нападающего Криштиану Роналду в раздевалке после Чемпионата Мира в Катаре.

Перед тем, как уехать в сборную Португалии, Роналду дал резонансное интервью, раскритиковав "Юнайтед", его владельцев и главного тренера Эрика Тен Хага.

Как сообщает Daily Mirror, своим поступком Криштиану расстроил и разозлил не только болельщиков и боссов клуба, но и своих партнеров по команде.

И теперь игроки "Юнайтед" не хотят, чтобы Роналду возвращался, да и не ожидают, что это произойдет.

Утверждается, что своим интервью 37-летний португалец "сжег мосты" с "красными дьяволами", и теперь обратного пути для него нет.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2022 16:00

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  1. mancunia-planet 16.11.2022 16:12 # mancunia-planet
    Ну и правильно, чё. Балласт и вредитель оказался, нахуй нужно скажем дружно

    (ответить)

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