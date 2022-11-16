Гари Кэхилл завершил игровую карьеру

Гари КэхиллБывший защитник "Челси" и сборной Англии Гари Кэхилл официально повесил бутсы на гвоздь.

36-летний Кэхилл, на счету которого 61 матч за английскую сборную, находился без клуба с минувшего лета, когда истек его контракт с "Борнмутом".

Своих главных успехов в карьере Гари, конечно, добился в "Челси", где он в течение семи лет завоевал восемь больших трофеев, включая Лигу Чемпионов и два титула Премьер-Лиги.

Вообще, Кэхилл является воспитанником "Астон Виллы". Также Гари довелось поиграть за "Бернли", "Шеффилд Юнайтед", "Болтон" и "Кристал Пэлас".

"Я достиг вещей, о которых мог только мечтать, и сохранил невероятные воспоминания. Футбол — это игра, которая обеспечила мне так много наслаждения и успеха, и я принимаю это решение повесить свои бутсы на гвоздь с осознанием того, что я отдал игре все", — сообщил Кэхилл.


Метки Кэхилл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 16.11.2022 15:21 # narcot
    даже сейчас абсолютно лучше любого английского ЦЗ

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  2. slavaukraine 16.11.2022 15:18 # slavaukraine
    Абсолютли покуй на этого ноунейма

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  3. gameboy 16.11.2022 15:16 # gameboy
    Улыбок тебе дед макаР

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  4. high-malvern 16.11.2022 15:14 # high-malvern
    Я достиг вещей, о которых мог только мечтать, и сохранил невероятные воспоминания. Футбол — это игра, которая обеспечила мне так много наслаждения и успеха, и я принимаю это решение повесить свои бутсы на гвоздь с осознанием того, что я отдал игре все", — сообщил Кэхилл.

    Врятли он так сказал. Излишне литературно.

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  5. yamateh 16.11.2022 15:03 # yamateh
    Добротный защ, в паре с топ защитником не обосрется.

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