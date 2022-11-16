Гари Кэхилл завершил игровую карьеру
Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Гари Кэхилл официально повесил бутсы на гвоздь.
36-летний Кэхилл, на счету которого 61 матч за английскую сборную, находился без клуба с минувшего лета, когда истек его контракт с "Борнмутом".
Своих главных успехов в карьере Гари, конечно, добился в "Челси", где он в течение семи лет завоевал восемь больших трофеев, включая Лигу Чемпионов и два титула Премьер-Лиги.
Вообще, Кэхилл является воспитанником "Астон Виллы". Также Гари довелось поиграть за "Бернли", "Шеффилд Юнайтед", "Болтон" и "Кристал Пэлас".
"Я достиг вещей, о которых мог только мечтать, и сохранил невероятные воспоминания. Футбол — это игра, которая обеспечила мне так много наслаждения и успеха, и я принимаю это решение повесить свои бутсы на гвоздь с осознанием того, что я отдал игре все", — сообщил Кэхилл.
16.11.2022 15:00
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Последние комментарии:
даже сейчас абсолютно лучше любого английского ЦЗ
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Абсолютли покуй на этого ноунейма
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Улыбок тебе дед макаР
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Я достиг вещей, о которых мог только мечтать, и сохранил невероятные воспоминания. Футбол — это игра, которая обеспечила мне так много наслаждения и успеха, и я принимаю это решение повесить свои бутсы на гвоздь с осознанием того, что я отдал игре все", — сообщил Кэхилл.
Врятли он так сказал. Излишне литературно.
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Добротный защ, в паре с топ защитником не обосрется.
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