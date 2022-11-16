Гари Кэхилл завершил игровую карьеру

Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Гари Кэхилл официально повесил бутсы на гвоздь.

36-летний Кэхилл, на счету которого 61 матч за английскую сборную, находился без клуба с минувшего лета, когда истек его контракт с "Борнмутом".



Своих главных успехов в карьере Гари, конечно, добился в "Челси", где он в течение семи лет завоевал восемь больших трофеев, включая Лигу Чемпионов и два титула Премьер-Лиги.



Вообще, Кэхилл является воспитанником "Астон Виллы". Также Гари довелось поиграть за "Бернли", "Шеффилд Юнайтед", "Болтон" и "Кристал Пэлас".



"Я достиг вещей, о которых мог только мечтать, и сохранил невероятные воспоминания. Футбол — это игра, которая обеспечила мне так много наслаждения и успеха, и я принимаю это решение повесить свои бутсы на гвоздь с осознанием того, что я отдал игре все", — сообщил Кэхилл.