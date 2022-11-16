Калвин Рэмси заслужил похвалу Робертсона

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон похвалил своего юного партнера по клубу и сборной Шотландии Калвину Рэмси.

В июне Рэмси перебрался в "Ливерпуль" из "Абердина" по сделке стоимостью 4.2 млн. фунтов, однако прогресс Калвина был нарушен травмой.



Сейчас Рэмси уже здоров, ранее в ноябре дебютировав за "красных" в Лиге Чемпионов и в Премьер-Лиге.



В среду вечером против Турции 19-летний правый защитник может дебютировать и за сборную Шотландии, капитаном которой является Робертсон. И Энди убежден, что у его юного товарища "огромный потенциал" и "большое будущее впереди".



"Конечно, он заинтересовал "Ливерпуль", и поэтому они купили его".



"Многие вещи не вызывают у него трепета, и он всегда сохраняет спокойствие. Нужно отдать ему должное за это. Каждому в "Ливерпуле" не терпится увидеть, на что он способен, и я уверен, что в Шотландии то же самое".



"Его конкурентом является лучший правый защитник в мире в лице Трента (Александер-Арнольда), но с момента, как он возобновил тренировки, он производит очень хорошее впечатление, и его дебют стал для него наградой. Он будет претендовать на большее количество игрового времени — так ты сможешь учиться и развиваться".



"Я знаю, что он в восторге от вызова в сборную Шотландии, и я уверен, он будет вызываться многие годы", — цитирует Робертсона BBC.