Лопетеги сможет потратиться в январе

Новоиспеченный рулевой "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги получит трансферный бюджет на январь для спасения клуба от вылета из Премьер-Лиги.

В минувший понедельник Лопетеги был представлен "Вулверхэмптоном", и к работе Хулен приступает, когда "волки" оказались на последнем месте в таблице Премьер-Лиги.



"Вулверхэмптон" проиграл четыре из пяти последних матчей Премьер-Лиги, и это подталкивает клуб с "Молинью" к тратам.



"Конечно, владельцы обеспокоены этой ситуацией, и они хотят инвестировать деньги, чтобы изменить ситуацию. Несомненно, они хотят улучшить команду. У нас есть варианты, чтобы попытаться укрепить состав, когда окно откроется".



"Скаутский департамент работает очень упорно, собирая информацию, поэтому всем нам нужно будет принять правильные решения", — цитирует Лопетеги The Telegraph.