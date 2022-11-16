Лопетеги сможет потратиться в январе
Новоиспеченный рулевой "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги получит трансферный бюджет на январь для спасения клуба от вылета из Премьер-Лиги.
В минувший понедельник Лопетеги был представлен "Вулверхэмптоном", и к работе Хулен приступает, когда "волки" оказались на последнем месте в таблице Премьер-Лиги.
"Вулверхэмптон" проиграл четыре из пяти последних матчей Премьер-Лиги, и это подталкивает клуб с "Молинью" к тратам.
"Конечно, владельцы обеспокоены этой ситуацией, и они хотят инвестировать деньги, чтобы изменить ситуацию. Несомненно, они хотят улучшить команду. У нас есть варианты, чтобы попытаться укрепить состав, когда окно откроется".
"Скаутский департамент работает очень упорно, собирая информацию, поэтому всем нам нужно будет принять правильные решения", — цитирует Лопетеги The Telegraph.
16.11.2022 13:00
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