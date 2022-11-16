Месси назвал Англию в числе трех фаворитов ЧМ-2022

Лионель Месси Звезда сборной Аргентины Лионель Месси назвал Англию одним из трех фаворитов Чемпионата Мира в Катаре.

Учитывая возраст Месси, мундиаль в Катаре может стать его последним в карьере. Лионель полон желания принести аргентинцам их третий Кубок Мира — и первый с 1986 года.

Однако 35-летний нападающий ПСЖ видит ряд грозных соперников, одним из которых как раз является команда Гарета Саутгейта.

"Когда бы мы ни говорили о кандидатах на победу, мы всегда говорим об одних и тех же командах".

"Если мне и нужно кого-нибудь выделить, то я думаю, Бразилия, Франция и Англию чуть превосходят остальных. Однако Чемпионат Мира — это так сложно, и случиться там может всякое", — цитирует Месси Sky Sports.


Метки Месси, сборная Англии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2022 11:00

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