Месси назвал Англию в числе трех фаворитов ЧМ-2022

Звезда сборной Аргентины Лионель Месси назвал Англию одним из трех фаворитов Чемпионата Мира в Катаре.

Учитывая возраст Месси, мундиаль в Катаре может стать его последним в карьере. Лионель полон желания принести аргентинцам их третий Кубок Мира — и первый с 1986 года.



Однако 35-летний нападающий ПСЖ видит ряд грозных соперников, одним из которых как раз является команда Гарета Саутгейта.



"Когда бы мы ни говорили о кандидатах на победу, мы всегда говорим об одних и тех же командах".



"Если мне и нужно кого-нибудь выделить, то я думаю, Бразилия, Франция и Англию чуть превосходят остальных. Однако Чемпионат Мира — это так сложно, и случиться там может всякое", — цитирует Месси Sky Sports.