Эксперт: "МЮ вправе расторгнуть контракт Роналду"

"Манчестер Юнайтед" имеет полное право уволить нападающего Криштиану Роналду без какой-либо компенсации.

Скандальное интервью Роналду в телешоу TalkTV уже несколько дней является главной темой для обсуждений в английском футболе.



По мнению партнера компании Fladgate Майка Тримера, юриста в области трудоустройства, своим поступком Криштиану нарушил свой контракт.



"Очевидно, что многие комментарии Роналду из его интервью — сознательно они были сделаны или по неосторожности — наносят ущерб клубу, его репутации или его сотрудникам".



"Это является прямым нарушением типового контракта игрока Премьер-Лиги, и это означает, что клуб вправе расторгнуть его контракт".



"Судя по всему, Роналду хочет уйти из "Манчестер Юнайтед", поэтому исход может быть ровно таким, как он и надеется", — цитирует Тримера The Independent.