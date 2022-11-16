Эксперт: "МЮ вправе расторгнуть контракт Роналду"
"Манчестер Юнайтед" имеет полное право уволить нападающего Криштиану Роналду без какой-либо компенсации.
Скандальное интервью Роналду в телешоу TalkTV уже несколько дней является главной темой для обсуждений в английском футболе.
По мнению партнера компании Fladgate Майка Тримера, юриста в области трудоустройства, своим поступком Криштиану нарушил свой контракт.
"Очевидно, что многие комментарии Роналду из его интервью — сознательно они были сделаны или по неосторожности — наносят ущерб клубу, его репутации или его сотрудникам".
"Это является прямым нарушением типового контракта игрока Премьер-Лиги, и это означает, что клуб вправе расторгнуть его контракт".
"Судя по всему, Роналду хочет уйти из "Манчестер Юнайтед", поэтому исход может быть ровно таким, как он и надеется", — цитирует Тримера The Independent.
16.11.2022 10:00
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