Невилл: "Сити" выиграет титул с отрывом в 15 очков"

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Сити" завоюет титул Премьер-Лиги в этом сезоне с отрывом в 15 очков.

После первой части сезона 2022/24 таблицу Премьер-Лиги возглавляет "Арсенал", имея преимущество в пять очков над ближайшим преследователем, которым как раз является "Сити".

И хотя у Невилл появились определенные сомнения, Гари по-прежнему ожидает, что "горожане" обойдут "канониров" после Чемпионата Мира в Катаре.

"На прошлой неделе я сказал, что "Манчестер Сити" выиграет титул с отрывом в 15 очков — и я все равно остаюсь при своем мнении".

"Однако "Арсенал" заставил меня сомневаться в этом. Они великолепны, они классно провели первые 14 матчей, и все мы хотим настоящую чемпионскую гонку, хотим видеть конкуренцию в Премьер-Лиге, а не одну команду, которая каждый сезон уходит в отрыв".

"В данный момент "Арсенал" реально борется. В первых 14 матчах сезона они были лучшей командой в лиге с большим перевесом".

"Но я не думаю, что они выиграют титул. Думаю, это сделает "Сити". Думаю, "Арсенал" попадет в топ-4, и будет интересно посмотреть на них в феврале и марте", — сообщил Невилл в своем подкасте Sky Sports.


Метки Арсенал, Манчестер Сити, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 16.11.2022 09:50 # tursa
    такие конкретные предсказания обычно сильно разнятся с реальностью

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  2. bangladesh 16.11.2022 09:41 # bangladesh
    норм Михуйло опять торкнуло - сезон два года будет длиться получается.

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  3. redevilsfun 16.11.2022 09:20 # redevilsfun
    значит выиграет Арсенал

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