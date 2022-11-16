Невилл: "Сити" выиграет титул с отрывом в 15 очков"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Сити" завоюет титул Премьер-Лиги в этом сезоне с отрывом в 15 очков.

После первой части сезона 2022/24 таблицу Премьер-Лиги возглавляет "Арсенал", имея преимущество в пять очков над ближайшим преследователем, которым как раз является "Сити".



И хотя у Невилл появились определенные сомнения, Гари по-прежнему ожидает, что "горожане" обойдут "канониров" после Чемпионата Мира в Катаре.



"На прошлой неделе я сказал, что "Манчестер Сити" выиграет титул с отрывом в 15 очков — и я все равно остаюсь при своем мнении".



"Однако "Арсенал" заставил меня сомневаться в этом. Они великолепны, они классно провели первые 14 матчей, и все мы хотим настоящую чемпионскую гонку, хотим видеть конкуренцию в Премьер-Лиге, а не одну команду, которая каждый сезон уходит в отрыв".



"В данный момент "Арсенал" реально борется. В первых 14 матчах сезона они были лучшей командой в лиге с большим перевесом".



"Но я не думаю, что они выиграют титул. Думаю, это сделает "Сити". Думаю, "Арсенал" попадет в топ-4, и будет интересно посмотреть на них в феврале и марте", — сообщил Невилл в своем подкасте Sky Sports.