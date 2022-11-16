Магуайр должен выйти в старте сборной Англии против Ирана

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр, вероятно, выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч Чемпионата Мира против Ирана.

За три последних месяца Магуайр отметился только одним появлением в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги. Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг даже в Лиге Европы не сильно доверял Харри.



Тем не менее, на протяжении этого трудного для себя времени Магуайр регулярно получал поддержку со стороны наставника англичан Гарета Саутгейта.



Как утверждает The Telegraph, Саутгейт так сильно доверяет Магуайру, что даже собирается выпустить того с первых минут против Ирана 21 ноября.



Саутгейт может выпустить Магуайра в пару к Джону Стоунсу или сыграть в три защитника, добавив к этим двоим Эрика Дайера.