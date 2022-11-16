Судьбу Роналду определит Джоэл Глэйзер

Совладелец и сопрезидент "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глэйзер примет окончательное решение насчет взбунтовавшегося нападающего Криштиану Роналду.

В минувший понедельник Глэйзер провел совещание с главным тренером Эриком Тен Хагом, исполнительным директором Ричардом Арнольдом и спортивным директором Джоном Мерто, чтобы обсудить скандальное интервью Роналду.



Как сообщает The Guardian со ссылкой на осведомленный источник, решать судьбу Роналду будет вовсе не Тен Хаг, которого Криштиану обвинил в неуважении, и не руководители клуба, а именно Глэйзер.



Стоит отметить, что семейству Глэйзеров тоже досталось от Роналду. Криштиану указал на "нулевой прогресс" "Юнайтед" с момента ухода сэра Алекса Фергюсона, на устаревшую инфраструктуру клуба, а также заявил, что владельцы безразличны к своему активу.