Судьбу Роналду определит Джоэл Глэйзер
Совладелец и сопрезидент "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глэйзер примет окончательное решение насчет взбунтовавшегося нападающего Криштиану Роналду.
В минувший понедельник Глэйзер провел совещание с главным тренером Эриком Тен Хагом, исполнительным директором Ричардом Арнольдом и спортивным директором Джоном Мерто, чтобы обсудить скандальное интервью Роналду.
Как сообщает The Guardian со ссылкой на осведомленный источник, решать судьбу Роналду будет вовсе не Тен Хаг, которого Криштиану обвинил в неуважении, и не руководители клуба, а именно Глэйзер.
Стоит отметить, что семейству Глэйзеров тоже досталось от Роналду. Криштиану указал на "нулевой прогресс" "Юнайтед" с момента ухода сэра Алекса Фергюсона, на устаревшую инфраструктуру клуба, а также заявил, что владельцы безразличны к своему активу.
16.11.2022 07:00
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Шкафчик Рона тот самый шо был 20 лет тому назад. Поменяй
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