Бекхэм зовет Роналду в "Интер Майами"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм позвал нападающего "красных дьяволов" Криштиану Роналду в "Интер Майами", совладельцем которого он является.

После серии скандальных заявлений Роналду во время его интервью Пирсу Моргану кажется, что у Криштиану нет будущего в "Юнайтед".



При этом высока вероятность, что Роналду будет отпущен из Манчестера безо всякой компенсации, и The Sun может подтвердить, что Бекхэм уже вышел на представителей Криштиану.



Изначально целью номер один "Интер Майами" был Лионель Месси из ПСЖ, однако Бекхэм также решил изучить возможность приглашения 37-летнего игрока сборной Португалии.



Правда, надеяться на то, что Роналду и Месси оба перейдут в "Интер" Майами", не стоит. После расставания с Гонсало Игуаином у клуба из МЛС есть только один слот для игрока, на которого не распространяется потолок зарплат.