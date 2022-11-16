Руни "ошеломен" критикой со стороны Роналду

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни остался "ошеломлен" ответной критикой в свой адрес со стороны Криштиану Роналду.

В своем скандальном интервью Роналду очень дерзко ответил на критические слова Руни, заподозрив бывшего партнера по "Юнайтед" в зависти.



Криштиану даже сказал, что выглядит лучше Уэйна. Несмотря на это наставник "Ди Си Юнайтед" предпочел воздержаться от ответных заявлений.



"Насколько мы это понимаем, Уэйн Руни ошеломлен уровнем критики в его адрес со стороны Криштиану Роналду в интервью Пирсу Моргану".



"Руни решил, что не будет делать официальное заявление по этому поводу, но подразумевается, что лучший бомбардир сборной Англии всех времен всегда считал Роналду одним из двух лучших игроков в мире вместе с Лионелем Месси".



Но Роналду, как ему кажется, должен смириться с тем, что его карьера находится в завершающей стадии, а когда ты находишься в клубе размера "Манчестер Юнайтед", значит ты должен уважать ситуацию и не ожидать, что будешь играть каждую минуту каждого матча".



"Мы в Sky Sports чувствуем, что Руни не испытывает неприязни к Роналду", — говорится в материале Sky Sports.