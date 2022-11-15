Холанд считает Англию одним из фаворитов ЧМ-2022

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд назвал сборную Англии одним из фаворитов Чемпионата Мира в Катаре, а также поделился своими планами на этот перерыв.

Многие партнеры Холанда по "Сити" ближайшие недели проведут в Катаре, и Эрлинг вполне допускает, что Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Калвин Филлипс, Фил Фоден и Джек Грилиш вернутся домой не с пустыми руками.



"Фавориты... Я думаю, фаворитами должны быть Бразилия, Аргентина, Франция и, возможно, Англия. Я не могу назвать одного фаворита, потому что есть так много хороших команд. Поэтому пусть будут эти четыре", — цитирует Холанда Daily Mail.



Для самого Холанда это будет перерыв продолжительностью в шесть недель, потому что сборная Норвегии не попала на ЧМ-2022. Однако Эрлинг планирует сохранить свою форму, которая позволяет ему быть лучшим бомбардиром этого сезона Премьер-Лиги.



"Во-первых, я бы хотел сам сыграть на Чемпионате Мира. Но реальность такова, что этого не случится".



"Я дам своему телу и своему разуму хорошо отдохнуть, а затем буду тренироваться. Над чем я буду работать? Ни над чем особенным".



"Думаю, мои первые месяцы в "Сити" сложились довольно неплохо, поэтому мне не нужно много делать, не нужно много менять".



"Так что да, мне важно подготовиться к следующей половине сезона и быть готовым к первой после перерыва игре", — добавил Холанд.