Вингер "Ливерпуля" Фабиу Карвалью отказался выступать за молодежную сборную Португалии, оставив дверь открытой для Англии.

Карвалью родился в Португалии, но в 2013 году переехал вместе с семьей в Англию, которую он представлял на различных юношеских уровнях (U-16, U-17, U-18).



Однако на молодежном уровне (U-21) Фабиу предпочел выступать за сборную своей родины, успев сыграть четыре матча в 2022 году.



20-летний Карвалью даже был включен в предварительную заявку главной сборной Португалии из 55 имен на Чемпионат Мира в Катаре, но в итоговый список не попал.



После того, как Карвалью не взяли на ЧМ-2022, Фабиу решил, что больше не будет представлять португальскую молодежку, которой вскоре предстоит сыграть товарищеские матчи против Чехии и Японии.



"Фабиу Карвалью уведомил Федерацию футбола Португалии с помощью SMS-сообщений, что он больше не намерен представлять Португалию на уровне U-21", — говорится в официальном заявлении Федерации футбола Португалии.