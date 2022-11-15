Антони: "Я был рожден дриблером"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони заявил, что никогда не изменит свой стиль игры.
В прошлом месяце Антони был подвергнут обструкциям в социальных сетях после того, как в матче Лиги Европы против "Шерифа" принялся крутиться вокруг своей оси с мячом, а затем отдал неточную передачу.
22-летний бразилец уверяет, что это было "не ради шутки", и обещает и дальше радовать публику финтами.
"Когда мяч в твоих ногах, ты должен ощущать только удовольствие. Я был рожден дриблером. Это часть моей натуры. Это дар, который привел меня от трущоб к "Театру Мечты".
"Я никогда не изменю то, как я играю, потому что это не стиль, это я сам. Это часть меня. Часть нашей — бразильцев — истории".
"Если вы лишь посмотрите 10-секундный ролик со мной, вы не поймете. Я ничего не делаю ради шутки. У всего есть назначение. Я делаю это, чтобы ходить вперед с дерзостью, внушать соперникам страх, создавать пространство, делать разницу для своей команды", — сообщил Антони The Players' Tribune.
15.11.2022 21:00
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Челси всё равно попадёт на лигу чемпионовв четыре команды
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ребятауменя сегодня умер родной брата не ругайтесь будьте здоровымои друзьяпо фаплу
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"и обещает и дальше радовать публику финтами"
ну что за топарик. будут с криро разваливать помойку до основания. в матче с бензоколонкой посмотрим на его финты.
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