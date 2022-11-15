Антони: "Я был рожден дриблером"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони заявил, что никогда не изменит свой стиль игры.

В прошлом месяце Антони был подвергнут обструкциям в социальных сетях после того, как в матче Лиги Европы против "Шерифа" принялся крутиться вокруг своей оси с мячом, а затем отдал неточную передачу.



22-летний бразилец уверяет, что это было "не ради шутки", и обещает и дальше радовать публику финтами.



"Когда мяч в твоих ногах, ты должен ощущать только удовольствие. Я был рожден дриблером. Это часть моей натуры. Это дар, который привел меня от трущоб к "Театру Мечты".



"Я никогда не изменю то, как я играю, потому что это не стиль, это я сам. Это часть меня. Часть нашей — бразильцев — истории".



"Если вы лишь посмотрите 10-секундный ролик со мной, вы не поймете. Я ничего не делаю ради шутки. У всего есть назначение. Я делаю это, чтобы ходить вперед с дерзостью, внушать соперникам страх, создавать пространство, делать разницу для своей команды", — сообщил Антони The Players' Tribune.