Антони: "Я был рожден дриблером"

Антони Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони заявил, что никогда не изменит свой стиль игры.

В прошлом месяце Антони был подвергнут обструкциям в социальных сетях после того, как в матче Лиги Европы против "Шерифа" принялся крутиться вокруг своей оси с мячом, а затем отдал неточную передачу.

22-летний бразилец уверяет, что это было "не ради шутки", и обещает и дальше радовать публику финтами.

"Когда мяч в твоих ногах, ты должен ощущать только удовольствие. Я был рожден дриблером. Это часть моей натуры. Это дар, который привел меня от трущоб к "Театру Мечты".

"Я никогда не изменю то, как я играю, потому что это не стиль, это я сам. Это часть меня. Часть нашей — бразильцев — истории".

"Если вы лишь посмотрите 10-секундный ролик со мной, вы не поймете. Я ничего не делаю ради шутки. У всего есть назначение. Я делаю это, чтобы ходить вперед с дерзостью, внушать соперникам страх, создавать пространство, делать разницу для своей команды", — сообщил Антони The Players' Tribune.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. vinnipooh 15.11.2022 21:14 # vinnipooh
    Челси всё равно попадёт на лигу чемпионовв четыре команды

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  2. vinnipooh 15.11.2022 21:09 # vinnipooh
    ребятауменя сегодня умер родной брата не ругайтесь будьте здоровымои друзьяпо фаплу

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  3. ruchinski 15.11.2022 21:03 # ruchinski
    "и обещает и дальше радовать публику финтами"
    ну что за топарик. будут с криро разваливать помойку до основания. в матче с бензоколонкой посмотрим на его финты.

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