Касорла хочет вернуться в "Арсенал"
Бывший полузащитник "Арсенала" Санти Касорла заявил о своем желании вернуться в лондонский клуб.
Касорла выступал за "Арсенал" с 2012 по 2018 год, завоевав два Кубка Англии в течение этого времени. Санти не скрывает, что хотел бы провести в лондонском клубе больше времени, но травмы этому помешали.
Прямо сейчас Касорла выступает за "Аль-Садд" из Катара, и этот сезон может стать последним в его карьере. 38-летний испанец планирует остаться в футболе и готов предложить свои услуги "канонирам".
"Я должен начать думать о будущем. Не знаю, стану я главным тренером, ассистентом или спортивным директором".
"Моей мечтой было сыграть еще много лет за "Арсенал". Конечно, я бы хотел вернуться. Я должен посмотреть, что клуб думает насчет меня и могу ли я как-нибудь помочь — в качестве тренера или спортивного директора", — сообщил Касорла Daily Mail.
15.11.2022 20:00
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