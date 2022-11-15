Касорла хочет вернуться в "Арсенал"

Бывший полузащитник "Арсенала" Санти Касорла заявил о своем желании вернуться в лондонский клуб.

Касорла выступал за "Арсенал" с 2012 по 2018 год, завоевав два Кубка Англии в течение этого времени. Санти не скрывает, что хотел бы провести в лондонском клубе больше времени, но травмы этому помешали.



Прямо сейчас Касорла выступает за "Аль-Садд" из Катара, и этот сезон может стать последним в его карьере. 38-летний испанец планирует остаться в футболе и готов предложить свои услуги "канонирам".



"Я должен начать думать о будущем. Не знаю, стану я главным тренером, ассистентом или спортивным директором".



"Моей мечтой было сыграть еще много лет за "Арсенал". Конечно, я бы хотел вернуться. Я должен посмотреть, что клуб думает насчет меня и могу ли я как-нибудь помочь — в качестве тренера или спортивного директора", — сообщил Касорла Daily Mail.