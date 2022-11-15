Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не вступал в переговоры с "Баварией", вопреки слухам.

На фоне скандального интервью Роналду появились слухи, что Криштиану может свободным агентом отправиться в "Баварию" в январе. Издание Daily Mail утверждало, что агент Жорже Мендеш и сам игрок еще на прошлой неделе провели встречу с боссами "Баварии" в Англии.



Однако немецкое издание Bild уверяет, что никаких встреч не было, да и "Бавария" просто не заинтересована в приглашении 37-летнего португальца.



Более того, со своей зарплатой около полумиллиона фунтов в неделю Роналду просто не вписывается в планы немецкого гранда, даже если будет доступен безо всякой компенсации.