"Челси" назначил директора по талантам и трансферам

"Челси" объявил о назначении Пола Уинстенли на должность директора по глобальному поиску талантов и трансферам.

Как и главный тренер Грэм Поттер, Уинстенли прибыл в "Челси" из "Брайтона", где он провел восемь лет.



Уинстенли начинал в "Брайтоне" с менеджера по поиску талантов и дорос до главы отдела по комплектации состава. Пол заработал репутацию специалиста, который умеет находить перспективных молодых игроков по всему миру.



"Он пользуется большим уважением и становится ключевым дополнением к нашему руководящему составу для создания спортивной команды мирового уровня с богатым подбором талантов, амбициями и целеустремленностью. Он будет плотно работать вместе с нами над развитием "Челси". Пол разделяет нашу философию и бесшовно войдет в нашу организацию", — гласит заявление владельцев "Челси".