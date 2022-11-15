Аарон Леннон повесил бутсы на гвоздь

Бывший вингер "Тоттенхэма" и сборной Англии Аарон Леннон объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 35 лет.

Леннон дебютировал за родной "Лидс" в сезоне 2003/04, в возрасте 16 лет и 129 дней став самым молодым на тот момент игроком в истории Премьер-Лиги.



Однако в "Лидсе" Леннон не задержался и в 2005 году оказался в "Тоттенхэме", за который сыграл 364 матча в течение десяти лет. Аарон был частью команды, которая завоевала пока что последний трофей "шпор" — Кубок Лиги в 2008.



На клубном уровне Леннон также поиграл за "Эвертон", "Кайсериспор" и "Бернли", контракт с которым у него истек в конце прошлого сезона. За сборную Англии Англии провел 21 матч с 2006 по 2013 год.