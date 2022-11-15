"Юнайтед" готов купить Мбаппе за 150 млн. фунтов
"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе за 150 миллионов фунтов.
То, что передняя линия "Юнайтед" не идет ни в какое сравнение с другими большими командами Премьер-Лиги, было известно и раньше. "Красные дьяволы" забили только 20 голов в 14 матчах этого сезона — даже меньше "Лидса", находящегося в двух очках от зоны вылета.
Приглашение забивного нападающего и так было одним из приоритетов для "Юнайтед" на ближайшее будущее, однако Daily Mirror утверждает, что из-за ситуации с Криштиану Роналду "дьяволы" решили ускориться.
После ряда скандальных заявлений, что сделал Роналду, сложно представить, что Криштиану снова сыграет за "Юнайтед". По всей видимости, 37-летний португалец покинет разочаровавший его клуб в январе.
И как раз на замену Роналду "дьяволы" присмотрели Мбаппе, у которого не все ладится в Париже, несмотря на подписанный минувшим летом новый контракт до 2025 года.
"Юнайтед" является одним из немногих клубов, которые могут позволить себе зарплату 23-летнего француза в 500,000 фунтов в неделю.
Оцениваемый в 60 млн. фунтов Виктор Осимхен из "Наполи" видится более реалистичной целью для "Юнайтед" на январь, однако сперва "дьяволы" попробуют заполучить Мбаппе.
15.11.2022 15:00
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ВУХАХАХАХАХАХА
Анекдот дня: свежее видео с выступлением Путина, выложенное в телеграм-канале пропагандистки Ольги Скабеевой, называется «пыня».
Пыня – презрительное прозвище Путина в оппозиционных кругах)0))
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Типичный коммент жены лемрази в его поддержку
«Ты мог бы чесать яйца, но решил быть образцом мужчины в очередной раз. В наше время храбрых критикуют»
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А сам килиан пошлет муму куда подальше
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Два игрока из команды Премьер-Лиги стали гей-парой.
романтические отношения двух игроков не являются секретом для остальной раздевалки и были нормально приняты внутри клуба.
Грилиш и Фоден два главных ПИДАRАСА Англии ахахахаха ОРУУУУУУУУУ
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оОООООО ВООООНЬ опять на фапле.
Ву воняет ВОООНЬ
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В России за сутки умерли двое детей с редким заболеванием — эпилептической энцефалопатией. Это произошло из-за отсутствия американского препарата «Ганаксалон», не зарегистрированного в России, сообщает SOTA
НО ВЕДЬ СРАНСЕР СКАЗАЛ, ЧТО МЕДИЦИНЕ ПОХУЙ НА САНКЦИИ ЭХЕХЕ
Источник: http://fapl.ru/posts/96787/?c=1
Во-первых ганаксОлон, во-вторых - препарат до сих пор проходит исследования и разрешён для применения только весной 2022, только в США, и только в рамках экспериментального лечения, в-третьих - легализован на данный момент лишь в одной стране мира США
в-четвёртых - ты снова доказал свою тупость, отсутствие интеллекта и убедил в очередной раз весь фапл, что ты тупая "телеграмщица", так как этого препарата в принципе в России и в любой другой стране мира, кроме США, быть на данный момент не может
а теперь возвращайся на колени и продолжай сосать, лох
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Во, узнаю фирменный почерк скама! Круговорот говна на олд траффорде. Погбу сменил Роналду, Роналду сменяет Мбаппе. Очень достойная смена. Если португалец позволял себе такое, то француз будет сразу бить Тен Хаага в торец!)))
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8 Чорли 14 21
до Абрамки после Абрамки
Шарамыги на своих законном месте
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Опыт с Погбой и Роналду ничему не учит, похоже. Еще Неймара купите, мудаки.
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Реанимация трупа ни к чему не приведет. МЮ будет бороться за место в ЛЕ
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Даже хз за кого притопить на ЧМ. Изначально все таки думаю Иран, очень интересно будет как они сыграют с США и Англией, мессиво намечается.
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Второй пеналду по характеру. Вряд ли тен хаг одобрит
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Песков: Херсон остаётся столицей Херсонской области в составе России, никаких других решений не принималось
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КАК ЖЕ СОЧНО КОНЧАЕТ ЭТА РУССКАЯ СУПЕРМОДЕЛЬ ОТ ГИГАНСКОГО УКРАИНСКОГО ХУЯ. СМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ:
https://play.fifa.com/fantasy-classic/join-league/8GK5DRME
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Мбаппе готов дать Юнайтед пососать лосося.
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к Пенсам ево
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