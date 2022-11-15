"Юнайтед" готов купить Мбаппе за 150 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе за 150 миллионов фунтов.

То, что передняя линия "Юнайтед" не идет ни в какое сравнение с другими большими командами Премьер-Лиги, было известно и раньше. "Красные дьяволы" забили только 20 голов в 14 матчах этого сезона — даже меньше "Лидса", находящегося в двух очках от зоны вылета.



Приглашение забивного нападающего и так было одним из приоритетов для "Юнайтед" на ближайшее будущее, однако Daily Mirror утверждает, что из-за ситуации с Криштиану Роналду "дьяволы" решили ускориться.



После ряда скандальных заявлений, что сделал Роналду, сложно представить, что Криштиану снова сыграет за "Юнайтед". По всей видимости, 37-летний португалец покинет разочаровавший его клуб в январе.



И как раз на замену Роналду "дьяволы" присмотрели Мбаппе, у которого не все ладится в Париже, несмотря на подписанный минувшим летом новый контракт до 2025 года.



"Юнайтед" является одним из немногих клубов, которые могут позволить себе зарплату 23-летнего француза в 500,000 фунтов в неделю.



Оцениваемый в 60 млн. фунтов Виктор Осимхен из "Наполи" видится более реалистичной целью для "Юнайтед" на январь, однако сперва "дьяволы" попробуют заполучить Мбаппе.