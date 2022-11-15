Роналду: "Невилл критикует меня, чтобы быть знаменитым"

Гари Невилл Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что его бывший партнер по команде Гари Невилл использует его имя для самопиара.

Как и Уэйн Руни, работающий телевизионным экспертом Невилл позволил себе немало критических замечаний в адрес Роналду за последнее время. И у Криштиану появились подозрения, что его просто используют как медийную персону.

"Сложно слышать такого рода критику и негатив от людей, с которыми ты играл. Например, от Гари Невилла. Думаю, они пользуются этим, потому что они не глупы. У меня больше всего подписчиков в мире. Это не совпадение".

"Легко критиковать, когда ты видишь ситуацию только с одной точки. Я этого не знаю, но мне кажется, что ты, работая на телевидении, должен критиковать, чтобы быть знаменитым. Я не понимаю этого. Сложно видеть такую критику от людей, с которыми ты делил раздевалку".

"Они не мои друзья, а бывшие коллеги. Мы играли вместе, но мы не встречаемся и даже никогда не ужинали вместе", — сообщил Роналду TalkTV.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2022 14:00

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  1. superglor 15.11.2022 14:48 # superglor
    Роналду - 500 млн. подписчиков в инстаграме
    МЮ - 60 млн.
    Невилл - 1,5 млн.
    Лысый Тен Хаг - 0

    Очевидно, у кого тут влияние, слава и крутость и чье мнение важнее.

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  2. gunars 15.11.2022 14:38 # gunars
    Короче тут новая война, Украина и Россия уходят на второй план))

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