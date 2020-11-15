Тен Хаг хочет избавиться от Роналду
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что нападающий Криштиану Роналду больше никогда не должен играть за клуб.
Накануне Тен Хаг встречался с совладельцем "Юнайтед" Джоэлом Глэйзером, исполнительным директором Ричардом Арнольдом и спортивным директором Джоном Мерто, чтобы обсудить скандальное интервью Роналду.
В этом интервью Криштиану заявил, что не уважает Эрика, потому что тот не проявляет уважения к нему. Такого рода высказывание крайне возмутило голландского специалиста.
Как сообщает ESPN, Тен Хаг даже отложил семейный отпуск, чтобы разобраться в возникшей ситуации. Сейчас клуб рассматривает различные варианты воздействия на бунтаря.
Тен Хаг сообщил своим боссам, что не готов рисковать атмосферой в команде и предпочитает избавиться от Роналду, даже если клуб не сможет найти замену Криштиану в январе.
15.11.2022 13:00
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