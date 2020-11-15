Тен Хаг хочет избавиться от Роналду

Криштиану Роналду Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что нападающий Криштиану Роналду больше никогда не должен играть за клуб.

Накануне Тен Хаг встречался с совладельцем "Юнайтед" Джоэлом Глэйзером, исполнительным директором Ричардом Арнольдом и спортивным директором Джоном Мерто, чтобы обсудить скандальное интервью Роналду.

В этом интервью Криштиану заявил, что не уважает Эрика, потому что тот не проявляет уважения к нему. Такого рода высказывание крайне возмутило голландского специалиста.

Как сообщает ESPN, Тен Хаг даже отложил семейный отпуск, чтобы разобраться в возникшей ситуации. Сейчас клуб рассматривает различные варианты воздействия на бунтаря.

Тен Хаг сообщил своим боссам, что не готов рисковать атмосферой в команде и предпочитает избавиться от Роналду, даже если клуб не сможет найти замену Криштиану в январе.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2022 13:00

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