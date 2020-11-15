Тен Хаг хочет избавиться от Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что нападающий Криштиану Роналду больше никогда не должен играть за клуб.

Накануне Тен Хаг встречался с совладельцем "Юнайтед" Джоэлом Глэйзером, исполнительным директором Ричардом Арнольдом и спортивным директором Джоном Мерто, чтобы обсудить скандальное интервью Роналду.



В этом интервью Криштиану заявил, что не уважает Эрика, потому что тот не проявляет уважения к нему. Такого рода высказывание крайне возмутило голландского специалиста.



Как сообщает ESPN, Тен Хаг даже отложил семейный отпуск, чтобы разобраться в возникшей ситуации. Сейчас клуб рассматривает различные варианты воздействия на бунтаря.



Тен Хаг сообщил своим боссам, что не готов рисковать атмосферой в команде и предпочитает избавиться от Роналду, даже если клуб не сможет найти замену Криштиану в январе.