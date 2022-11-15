"Эвертон" вступил в контакт с Бьелсой

Марсело Бьелса "Эвертон" вступил в контакт с бывшим главным тренером "Лидса" Марсело Бьелсой.

Лишь на днях стало известно, что переговоры с Бьелсой ведет "Борнмут", а сам Марсело открыт к возвращению в Премьер-Лигу.

Однако Football Insider утверждает, что о приглашении Бьелсы задумывается и "Эвертон", чье терпение в отношении Фрэнка Лэмпарда на исходе.

На перерыв, связанный с Чемпионатом Мира в Катаре, "ириски" ушли на 17-м месте в таблице, потерпев пять поражений в семи последних матчах чемпионата.

Кроме того, на прошлой неделе "Эвертон" вылетел из Кубка Лиги, уступив "Борнмуту", и такого рода результаты не устраивают боссов мерсисайдского клуба.


Метки Борнмут, Бьелса, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 537

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. breadpeat 15.11.2022 12:51 # breadpeat
    оу е... чисто по фану на вторую половину сезона, фестиваль...

    (ответить)

  2. superglor 15.11.2022 12:33 # superglor
    Одну собаку из Астон Виллы уже выгнали, пора и его тень прогнать из АПЛ.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: