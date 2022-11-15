"Эвертон" вступил в контакт с Бьелсой
"Эвертон" вступил в контакт с бывшим главным тренером "Лидса" Марсело Бьелсой.
Лишь на днях стало известно, что переговоры с Бьелсой ведет "Борнмут", а сам Марсело открыт к возвращению в Премьер-Лигу.
Однако Football Insider утверждает, что о приглашении Бьелсы задумывается и "Эвертон", чье терпение в отношении Фрэнка Лэмпарда на исходе.
На перерыв, связанный с Чемпионатом Мира в Катаре, "ириски" ушли на 17-м месте в таблице, потерпев пять поражений в семи последних матчах чемпионата.
Кроме того, на прошлой неделе "Эвертон" вылетел из Кубка Лиги, уступив "Борнмуту", и такого рода результаты не устраивают боссов мерсисайдского клуба.
15.11.2022 12:00
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оу е... чисто по фану на вторую половину сезона, фестиваль...
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Одну собаку из Астон Виллы уже выгнали, пора и его тень прогнать из АПЛ.
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