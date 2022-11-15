"Эвертон" вступил в контакт с Бьелсой

"Эвертон" вступил в контакт с бывшим главным тренером "Лидса" Марсело Бьелсой.

Лишь на днях стало известно, что переговоры с Бьелсой ведет "Борнмут", а сам Марсело открыт к возвращению в Премьер-Лигу.



Однако Football Insider утверждает, что о приглашении Бьелсы задумывается и "Эвертон", чье терпение в отношении Фрэнка Лэмпарда на исходе.



На перерыв, связанный с Чемпионатом Мира в Катаре, "ириски" ушли на 17-м месте в таблице, потерпев пять поражений в семи последних матчах чемпионата.



Кроме того, на прошлой неделе "Эвертон" вылетел из Кубка Лиги, уступив "Борнмуту", и такого рода результаты не устраивают боссов мерсисайдского клуба.