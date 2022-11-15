Кейн считает, что провал в Лиге Нацией поможет англичанам на ЧМ-2022

Капитан сборной Англии Харри Кейн чувствует, что провальная кампания в Лиге Наций поможет его команде на Чемпионате Мира в Катаре.

К турниру в Катаре англичане подходят после совершенно ужасной кампании в Лиге Наций, где они не выиграли ни одного из шести матчей и забили только четыре гола.



Вместе с тем Кейн чувствует, что благодаря Лиге Наций ожидания в отношении английской сборной снизились, и подопечные Гарета Саутгейта не будут под таким давлением, как могли бы.



"Конечно, это был не лучший период для сборной Англии за долгое время. С момента прихода Гарета у нас еще не было такого период".



"Но это в каком-то смысле может быть хорошей вещью перед большим турниром, потому что это позволит тебе не увлекаться — даже медиа и пресса не будут увлекаться".



"Кажется, если бы мы выиграли каждый матч перед этим турниром, люди бы говорили "нам гарантирована победа" и "мы выиграем этот турнир". Давление было бы другим".



"Думаю, важнее всего судить по важным турнирам, и два последних мы провели хорошо. Мы верим в себя и в то, что сможем замечательно выступить в Катаре", — сообщил Кейн Sky Sports.