Менди задумывается об уходе из "Челси"
Голкипер "Челси" Эдуар Менди задумывается о смене клуба из-за потери места в стартовом составе.
Покупка Менди у "Ренна" за 22 миллиона фунтов в 2020 году стала большой трансферной удачей для "Челси", потому что Эдуар помог "синим" выиграть Лигу Чемпионов.
Игрой за "Челси" Менди заслужил репутацию одного из лучших голкиперов в мире, заняв второе место в голосовании на награду имени Льва Яшина от France Football в прошлом году.
Однако с приходом Грэма Поттера на должность главного тренера "синих" 30-летний сенегалец утратил место в стартовом составе — теперь ворота лондонской команды в основном защищает Кепа Аррисабалага.
И хотя Менди сыграл четыре последних матча "Челси" перед паузой, связанной с Чемпионатом Мира в Катаре, это стало возможно только благодаря травме стопы Кепы.
Как утверждает Daily Mail, Менди все еще надеется вернуть статус первого номера "Челси", но если это окажется невозможно, Эдуар не будет мириться с местом на скамейке запасных.
Более того, Поттер уже подумывает о приглашении Роберта Санчеса из своего бывшего клуба "Брайтона", поэтому Менди не удастся застигнуть "синих" врасплох.
15.11.2022 10:00
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все бегут с гпенсятины))
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Кепа намного лучше этого клоуна
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Если будут желающие его купить можно продать хотя бы за 40-50 млн
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