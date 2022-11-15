Менди задумывается об уходе из "Челси"

Эдуар Менди Голкипер "Челси" Эдуар Менди задумывается о смене клуба из-за потери места в стартовом составе.

Покупка Менди у "Ренна" за 22 миллиона фунтов в 2020 году стала большой трансферной удачей для "Челси", потому что Эдуар помог "синим" выиграть Лигу Чемпионов.

Игрой за "Челси" Менди заслужил репутацию одного из лучших голкиперов в мире, заняв второе место в голосовании на награду имени Льва Яшина от France Football в прошлом году.

Однако с приходом Грэма Поттера на должность главного тренера "синих" 30-летний сенегалец утратил место в стартовом составе — теперь ворота лондонской команды в основном защищает Кепа Аррисабалага.

И хотя Менди сыграл четыре последних матча "Челси" перед паузой, связанной с Чемпионатом Мира в Катаре, это стало возможно только благодаря травме стопы Кепы.

Как утверждает Daily Mail, Менди все еще надеется вернуть статус первого номера "Челси", но если это окажется невозможно, Эдуар не будет мириться с местом на скамейке запасных.

Более того, Поттер уже подумывает о приглашении Роберта Санчеса из своего бывшего клуба "Брайтона", поэтому Менди не удастся застигнуть "синих" врасплох.


Метки Менди, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. gunars 15.11.2022 11:08 # gunars
    все бегут с гпенсятины))

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  2. vals1702 15.11.2022 11:04 # vals1702
    Кепа намного лучше этого клоуна

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  3. chelseaaaa 15.11.2022 10:55 # chelseaaaa
    Если будут желающие его купить можно продать хотя бы за 40-50 млн

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