Менди задумывается об уходе из "Челси"

Голкипер "Челси" Эдуар Менди задумывается о смене клуба из-за потери места в стартовом составе.

Покупка Менди у "Ренна" за 22 миллиона фунтов в 2020 году стала большой трансферной удачей для "Челси", потому что Эдуар помог "синим" выиграть Лигу Чемпионов.



Игрой за "Челси" Менди заслужил репутацию одного из лучших голкиперов в мире, заняв второе место в голосовании на награду имени Льва Яшина от France Football в прошлом году.



Однако с приходом Грэма Поттера на должность главного тренера "синих" 30-летний сенегалец утратил место в стартовом составе — теперь ворота лондонской команды в основном защищает Кепа Аррисабалага.



И хотя Менди сыграл четыре последних матча "Челси" перед паузой, связанной с Чемпионатом Мира в Катаре, это стало возможно только благодаря травме стопы Кепы.



Как утверждает Daily Mail, Менди все еще надеется вернуть статус первого номера "Челси", но если это окажется невозможно, Эдуар не будет мириться с местом на скамейке запасных.



Более того, Поттер уже подумывает о приглашении Роберта Санчеса из своего бывшего клуба "Брайтона", поэтому Менди не удастся застигнуть "синих" врасплох.