Роналду: "Юнайтед" безразличен Глэйзерам"

Нападающий Криштиану Роналду обвинил семейство Глэйзеров в том, что владельцы "Манчестер Юнайтед" безразличны к своему клубу.

В последние дня имя Роналду не сходит с газетных полос из-за серии откровений, которые Криштиану сделал в интервью Пирсу Моргану в телешоу TalkTV.



Очередная претензия 37-летнего португальца к "Юнайтед" связана с Глэйзерами, которые владеют клубом с 2005 года.



"Манчестер" — это маркетинговый клуб, они получают деньги от маркетинга. "Манчестеру" будет сложно достичь высот в ближайшие два-три года".



"Владельцам клуба Глэйзерам безразличен клуб, безразличен профессиональный спорт", — приводит слова Роналду BBC.