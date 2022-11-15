Роналду: "Юнайтед" безразличен Глэйзерам"
Нападающий Криштиану Роналду обвинил семейство Глэйзеров в том, что владельцы "Манчестер Юнайтед" безразличны к своему клубу.
В последние дня имя Роналду не сходит с газетных полос из-за серии откровений, которые Криштиану сделал в интервью Пирсу Моргану в телешоу TalkTV.
Очередная претензия 37-летнего португальца к "Юнайтед" связана с Глэйзерами, которые владеют клубом с 2005 года.
"Манчестер" — это маркетинговый клуб, они получают деньги от маркетинга. "Манчестеру" будет сложно достичь высот в ближайшие два-три года".
"Владельцам клуба Глэйзерам безразличен клуб, безразличен профессиональный спорт", — приводит слова Роналду BBC.
15.11.2022 09:00
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