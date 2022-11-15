Амбани не собирается покупать "Ливерпуль"

Мукеш Амбани Индийский миллиардер Мукеш Амбани не собирается покупать "Ливерпуль".

На прошлой неделе издание Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщило, что Амбани, восьмой богатейший человек на планете, обратился насчет покупки "Ливерпуля" у американской компании FSG.

Амбани, чье состояние оценивается в 90 миллиардов фунтов, является большим фанатом спорта и владеет командой по крикету, и еще в 2009 году ходили слухи, что Мукеш хочет приобрести мерсисайдский клуб.

Однако официальный представитель 65-летнего бизнесмена сообщил индийскому изданию ABP News, что эта история является "фейком".

Добавим, чуть ранее богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф также заявил, что не будет покупать "Ливерпуль".


Метки Амбани, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. closer 15.11.2022 08:54 # closer
    Пацаны не берут на хаях

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  2. kellborn 15.11.2022 08:09 # kellborn
    Слава богу я еще не успел футболку Ливерпуля купить

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