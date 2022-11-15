Амбани не собирается покупать "Ливерпуль"
Индийский миллиардер Мукеш Амбани не собирается покупать "Ливерпуль".
На прошлой неделе издание Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщило, что Амбани, восьмой богатейший человек на планете, обратился насчет покупки "Ливерпуля" у американской компании FSG.
Амбани, чье состояние оценивается в 90 миллиардов фунтов, является большим фанатом спорта и владеет командой по крикету, и еще в 2009 году ходили слухи, что Мукеш хочет приобрести мерсисайдский клуб.
Однако официальный представитель 65-летнего бизнесмена сообщил индийскому изданию ABP News, что эта история является "фейком".
Добавим, чуть ранее богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф также заявил, что не будет покупать "Ливерпуль".
15.11.2022 08:00
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Пацаны не берут на хаях
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Слава богу я еще не успел футболку Ливерпуля купить
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