Индийский миллиардер Мукеш Амбани не собирается покупать "Ливерпуль".

На прошлой неделе издание Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщило, что Амбани, восьмой богатейший человек на планете, обратился насчет покупки "Ливерпуля" у американской компании FSG.



Амбани, чье состояние оценивается в 90 миллиардов фунтов, является большим фанатом спорта и владеет командой по крикету, и еще в 2009 году ходили слухи, что Мукеш хочет приобрести мерсисайдский клуб.



Однако официальный представитель 65-летнего бизнесмена сообщил индийскому изданию ABP News, что эта история является "фейком".



Добавим, чуть ранее богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф также заявил, что не будет покупать "Ливерпуль".