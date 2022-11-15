"Юнайтед" может расторгнуть контракт с Роналду
"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность расторжения контракта со своим нападающим Криштиану Роналду.
В клубе с "Олд Траффорд" по-настоящему возмущены скандальным интервью, в котором Роналду обвинил "Юнайтед" в предательстве, а главного тренера Эрика Тен Хага — в неуважении.
В данный момент боссы "Юнайтед" продолжают обсуждать, какие меры воздействия они могут принять в отношении взбунтовавшегося игрока, помимо денежного штрафа.
По информации The Telegraph, "красные дьяволы" даже рассматривают вариант досрочного прекращения контракта Роналду в январе.
Сейчас Криштиану получает рекордные в истории "Юнайтед" 560,000 фунтов в неделю по контракту, рассчитанному до конца сезона и предусматривающему опцию продления на 12 месяцев.
"Дьяволы" готовы отпустить Роналду в январе свободным агентом, если 37-летний португалец не будет претендовать на остаточную стоимость своего контракта.
15.11.2022 07:00
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