Роналду: "МЮ не поверил в болезнь моей дочери"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду назвал истинную причину, почему он пропустил большую частью предсезонной подготовки минувшим летом.

Напомним, минувшим летом Роналду приступил к тренировкам с "Юнайтед" с опозданием на три недели, пропустив предсезонное турне. Это связывали с желанием Криштиану уйти в клуб из Лиги Чемпионов.



Однако в интервью Пирсону Моргану в телешоу TalkTV Криштиану объяснил, что дело было в тяжелой болезни его дочери Беллы, а боссы "Юнайтед" в это не поверили.



"Я разговаривал с директором и президентом "Манчестер Юнайтед", и они не поверили, что случилось несчастье. Мне было плохо от этого".



"Они сделали вид, что поверили, но в то же время... Я никогда не променяю здоровье своей семьи на футбол. Ни сейчас, ни 10 лет назад, ни 10 лет спустя".



"Это было по-настоящему больно, потому что они усомнились в моих словах о том, что мне тяжело. И это в момент, когда Белла и Джо (Джорджина Родригес, подруга Роналду, находились в госпитале".



"Мы провели неделю в госпитале, потому что у Беллы была большая проблема, и я не явился на предсезонную подготовку из-за этого".



"Я не хотел оставлять свою семью и уезжать в турне, потому я чувствовал, что это было бы несправедливо. Поэтому я и не поехал", — цитирует Роналду Sky Sports.