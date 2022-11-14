Бывший наставник "Челси" Луис Фелипе Сколари завершил тренерскую карьеру в возрасте 74 лет.

Пиком карьеры Сколари, конечно, стал триумф со сборной Бразилии на Чемпионате Мира в 2002 году. За ту команду выступали звезды вроде Роналдо, Роналдиньо и Ривалдо.



На пути к тому трофею бразильцы победили Англию в четвертьфинале, а Роналдиньо забросил мяч за шиворот Дэвиду Симэну, став автором одного из самых известных голов в истории мундиалей.



После следующего Чемпионата Мира, в 2006 году, Сколари отказался сменить Свена Йорана Эрикссона во главе сборной Англии, продолжив тренировать Португалию.



А в 2008 году Сколари возглавил "Челси", но после яркого старта сезона утратил контроль над ситуацией, и в феврале бывший владелец "Челси" Роман Абрамович пригласил Гууса Хиддинка на место бразильского специалиста.



Помимо "Челси" и двух больших сборных, Сколари успел поработать во многих других местах, включая Узбекистан и Китай. Последним пристанищем Луиса Фелипе стал "Атлетико Паранаэнсе", который проводил своего наставника на пенсию победой 3:0 над "Ботафого" в воскресенье.