"Эштон Юнайтед" хочет арендовать Холанда на время ЧМ-2022

Эрлинг Холанд "Эштон Юнайтед" из седьмого английского дивизиона сделал запрос насчет аренды нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда на время Чемпионата Мира в Катаре.

Как известно, 22-летний Холанд не едет в Катар — сборная Норвегии не смогла преодолеть квалификацию ЧМ-2022.

Таким образом, вперед у Эрлинга несколько недель перерыва, и главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола уже сказал, что лучший бомбардир этого сезона Премьер-Лиги собирается отдохнуть в Марбелье и, возможно, посетит родину.

Однако теперь у Холанда появилась возможность не отрываться от игры в футбол. Обеспечить Эрлинга практикой готов "Эштон Юнайтед", выступающий в Премьер-дивизионе Северной Премьер-Лиги.

В полупрофессиональном английском клубе считают, что эта аренда имеет смысл, ведь стадион "Эштон Юнайтед" находится всего в 10 километрах от "Этихад", и Холанду бы не пришлось далеко ездить.

"В этом есть смысл. "Сити" не играет, а мы хотим поддержать Эрлинга в форме. Это имело бы больше смысла, нежели он будет играть в гольф шесть недель. Мы думаем, он бы нам замечательно подошел", — цитирует главного тренера "Эштон Юнайтед" Майкла Клегга Daily Mirror.


Метки Манчестер Сити, Холанд, ЧМ-2022, Эштон Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2022 22:00

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  1. nicenice 14.11.2022 22:22 # nicenice
    Аренда в низшем дивизионе англии была бы очень интересна, но такое невозможно, ибо в Сити не станут рисковать его здоровьем. Это явно не тот игрок, которого можно за практикой отпустить по приколу.

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  2. moneycity 14.11.2022 22:05 # moneycity
    Эту идею Эштон Юнайтед точно подкинул мерзкий клубишко под названием ливерпук фк, никак не угомонятся и хотят, чтобы нашего КОРОЛЯ сломали. Какие же хитрые портовые проститутки.

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