"Эштон Юнайтед" хочет арендовать Холанда на время ЧМ-2022

"Эштон Юнайтед" из седьмого английского дивизиона сделал запрос насчет аренды нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда на время Чемпионата Мира в Катаре.

Как известно, 22-летний Холанд не едет в Катар — сборная Норвегии не смогла преодолеть квалификацию ЧМ-2022.



Таким образом, вперед у Эрлинга несколько недель перерыва, и главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола уже сказал, что лучший бомбардир этого сезона Премьер-Лиги собирается отдохнуть в Марбелье и, возможно, посетит родину.



Однако теперь у Холанда появилась возможность не отрываться от игры в футбол. Обеспечить Эрлинга практикой готов "Эштон Юнайтед", выступающий в Премьер-дивизионе Северной Премьер-Лиги.



В полупрофессиональном английском клубе считают, что эта аренда имеет смысл, ведь стадион "Эштон Юнайтед" находится всего в 10 километрах от "Этихад", и Холанду бы не пришлось далеко ездить.



"В этом есть смысл. "Сити" не играет, а мы хотим поддержать Эрлинга в форме. Это имело бы больше смысла, нежели он будет играть в гольф шесть недель. Мы думаем, он бы нам замечательно подошел", — цитирует главного тренера "Эштон Юнайтед" Майкла Клегга Daily Mirror.