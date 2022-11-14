Гвардиола выступил свидетелем по делу Менди

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предстал перед судом по делу своего защитника Бенжамена Менди.

Как известно, сейчас продолжается судебный процесс над Менди, которого обвиняют в семи изнасилованиях, одной попытке изнасилования и одном случае применения насилия сексуального характера.



"Я не его отец. Он попросил меня выступить перед всеми вами, и поэтому я здесь", — сказал Королевскому суду Честера по видеосвязи Гвардиола, приглашенный по инициативе Бенжамена.



Как сообщает BBC, Гвардиола назвал Менди "очень хорошим парнем", но отметил, что ничего не знал о том, как 28-летний француз проводит свое свободное время.



Добавим, Менди категорически отрицает все обвинения и настаивает, что каждый секс был у него по обоюдному согласию.