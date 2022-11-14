Гвардиола выступил свидетелем по делу Менди

Хосеп Гвардиола и Бенжамен Менди Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предстал перед судом по делу своего защитника Бенжамена Менди.

Как известно, сейчас продолжается судебный процесс над Менди, которого обвиняют в семи изнасилованиях, одной попытке изнасилования и одном случае применения насилия сексуального характера.

"Я не его отец. Он попросил меня выступить перед всеми вами, и поэтому я здесь", — сказал Королевскому суду Честера по видеосвязи Гвардиола, приглашенный по инициативе Бенжамена.

Как сообщает BBC, Гвардиола назвал Менди "очень хорошим парнем", но отметил, что ничего не знал о том, как 28-летний француз проводит свое свободное время.

Добавим, Менди категорически отрицает все обвинения и настаивает, что каждый секс был у него по обоюдному согласию.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Менди, происшествич

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2022 21:00

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  1. apl-nash 14.11.2022 21:26 # apl-nash
    Главная в гареме, Гюльчатай т.н.

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  2. true-manc 14.11.2022 21:15 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  3. liverpyl 14.11.2022 21:03 # liverpyl
    КОРОЛЬ!!!

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  4. pepguardiola 14.11.2022 21:01 # pepguardiola
    КОРОЛЬ!!!

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