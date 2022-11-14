"Юнайтед" хочет купить Мудрика

"Манчестер Юнайтед" решил составить конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

"Арсенал" активно интересовался Мудриком еще минувшим летом и, как ожидается, в январе или в конце сезона предпримет новую попытку заполучить Михаила.



Однако The Sun в эксклюзивном материале сообщает, что скауты "Юнайтед" уже достаточно давно просматривают Мудрик, а главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг следит за Михаилом со времен своей работы в "Аяксе".



В данный момент маловероятно, что "Юнайтед" попытается купить Мудрика уже в январе, однако следующим летом игрок сборной Украины может стать одной из ведущих трансферных целей Тен Хага.



В качестве альтернативы 21-летнему Мудрику "дьяволы" рассматривают вингера "Милана" Рафаэла Леау, однако на того также претендует "Челси".