"Юнайтед" хочет купить Мудрика
"Манчестер Юнайтед" решил составить конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.
"Арсенал" активно интересовался Мудриком еще минувшим летом и, как ожидается, в январе или в конце сезона предпримет новую попытку заполучить Михаила.
Однако The Sun в эксклюзивном материале сообщает, что скауты "Юнайтед" уже достаточно давно просматривают Мудрик, а главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг следит за Михаилом со времен своей работы в "Аяксе".
В данный момент маловероятно, что "Юнайтед" попытается купить Мудрика уже в январе, однако следующим летом игрок сборной Украины может стать одной из ведущих трансферных целей Тен Хага.
В качестве альтернативы 21-летнему Мудрику "дьяволы" рассматривают вингера "Милана" Рафаэла Леау, однако на того также претендует "Челси".
14.11.2022 20:00
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Заебали вингеры,нужна 9ка и точка.
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