МЮ консультируется с юристами насчет Роналду

"Манчестер Юнайтед" решил провести консультации с юристами, прежде чем принять решение в отношении нападающего Криштиану Роналду.

Роналду привел "Юнайтед" в ярость своим скандальным интервью в телешоу TalkTV Пирса Моргана. Криштиану прямо заявил, что клуб его предал.



В понедельник днем, наконец, последовала первая официальная реакция со стороны "Юнайтед", однако "красные дьяволы" лишь сообщили, что клуб даст свой ответ только после "установления всех фактов".



По информации Sky Sports, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг и игроки команды "крайне расстроены" манерой и временем интервью Роналду. "Дьяволы" узнали об этом, когда готовились вылететь из Лондона назад в Манчестер после победы 1:2 над "Фулхэмом" накануне.



По всей видимости, штраф на две недельных зарплаты — это минимальное наказание, которое грозит Роналду. Клуб с "Олд Траффорд" намерен провести юридические консультации, чтобы рассмотреть все возможные методы воздействия на взбунтовавшегося игрока.