Тухель вынужден уехать из Англии

Бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель готовится покинуть Англию, не сумев продлить свою рабочую визу.

Напомним, еще в сентябре, вскоре после увольнения Тухеля из "Челси", стало известно, что Томаса могут депортировать из Великобритании, если FA не продлит его визу.



Как сообщает The Telegraph, спустя полтора месяца эта проблема так и не была решена. Тухель живет комфортной жизнью в пригороде Лондона, а его дочери ходят в местную школу, но в декабре им придется уехать.



Утверждается, что завершивший свой отпуск в Индии Тухель уже запланировал возвращение на родину в Германию, собираясь поселиться в Мюнхене.



При этом двое помощников Тухеля могут и дальше оставаться в Англии со своими семьями — в отличие от Томаса, который был уволен, Жольт Лев и Бенжамин Уэббер были отстранены от работы с сохранением заработной платы и формально продолжают числиться сотрудниками клуба.