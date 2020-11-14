Боссы "Юнайтед" проводят совещание из-за ситуации с Роналду

Криштиану Роналду Боссы "Манчестер Юнайтед" созвали срочное совещание из-за ситуации с нападающим Криштиану Роналду.

Минувшей ночью пресса распространила ряд сенсационных заявлений Роналду из его интервью Пирсу Моргану в телешоу TalkTV.

Например, Криштиану обвинил "Юнайтед" в предательстве, главного тренера Эрика Тен Хага — в неуважении, а также заявил, что клуб деградирует во всех отношениях.

Клуб с "Олд Траффорд" отказался от официального комментария насчет скандального интервью 37-летнего португальца, однако это не значит, что реакции со стороны "красных дьяволов" не последует.

Как сообщает The Telegraph, сегодня Тен Хаг, исполнительный директор Ричард Арнольд, спортивный директор Джон Мерто и совладелец "Юнайтед" Джоэл Глэйзер проводят внеочередную встречу, обсуждая выходку Роналду.

Согласно слухам, Криштиану даже может грозить расторжение контракта — некоторые эксперты считают, что игрок нарушил условия своего трудового договора.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2022 17:00

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  1. ivan-tns 14.11.2022 17:37 # ivan-tns
    Криш может сунуть хуй им в рот, а они ему еще спасибо скажут!

    (ответить)

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