Боссы "Юнайтед" проводят совещание из-за ситуации с Роналду
Боссы "Манчестер Юнайтед" созвали срочное совещание из-за ситуации с нападающим Криштиану Роналду.
Минувшей ночью пресса распространила ряд сенсационных заявлений Роналду из его интервью Пирсу Моргану в телешоу TalkTV.
Например, Криштиану обвинил "Юнайтед" в предательстве, главного тренера Эрика Тен Хага — в неуважении, а также заявил, что клуб деградирует во всех отношениях.
Клуб с "Олд Траффорд" отказался от официального комментария насчет скандального интервью 37-летнего португальца, однако это не значит, что реакции со стороны "красных дьяволов" не последует.
Как сообщает The Telegraph, сегодня Тен Хаг, исполнительный директор Ричард Арнольд, спортивный директор Джон Мерто и совладелец "Юнайтед" Джоэл Глэйзер проводят внеочередную встречу, обсуждая выходку Роналду.
Согласно слухам, Криштиану даже может грозить расторжение контракта — некоторые эксперты считают, что игрок нарушил условия своего трудового договора.
14.11.2022 17:00
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Криш может сунуть хуй им в рот, а они ему еще спасибо скажут!
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