Боссы "Юнайтед" проводят совещание из-за ситуации с Роналду

Боссы "Манчестер Юнайтед" созвали срочное совещание из-за ситуации с нападающим Криштиану Роналду.

Минувшей ночью пресса распространила ряд сенсационных заявлений Роналду из его интервью Пирсу Моргану в телешоу TalkTV.



Например, Криштиану обвинил "Юнайтед" в предательстве, главного тренера Эрика Тен Хага — в неуважении, а также заявил, что клуб деградирует во всех отношениях.



Клуб с "Олд Траффорд" отказался от официального комментария насчет скандального интервью 37-летнего португальца, однако это не значит, что реакции со стороны "красных дьяволов" не последует.



Как сообщает The Telegraph, сегодня Тен Хаг, исполнительный директор Ричард Арнольд, спортивный директор Джон Мерто и совладелец "Юнайтед" Джоэл Глэйзер проводят внеочередную встречу, обсуждая выходку Роналду.



Согласно слухам, Криштиану даже может грозить расторжение контракта — некоторые эксперты считают, что игрок нарушил условия своего трудового договора.