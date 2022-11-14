Поттер развеял опасения насчет здоровья Стерлинга
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер развеял опасения насчет здоровья вингера Рахима Стерлинга.
27-летний Стерлинг находится в откровенно неважной форме в последние недели, несмотря на попадание в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира в Катаре.
Матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувшую субботу Рахим и вовсе пропустил, однако это не связано с травмой.
"Рахим вчера не тренировался из-за небольшой слабости. Тами ничего серьезного, небольшая мигрень, и он был не в состоянии для поездки", — цитирует Поттера talkSPORT.
14.11.2022 16:00
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