Поттер развеял опасения насчет здоровья Стерлинга

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер развеял опасения насчет здоровья вингера Рахима Стерлинга.

27-летний Стерлинг находится в откровенно неважной форме в последние недели, несмотря на попадание в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира в Катаре.



Матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувшую субботу Рахим и вовсе пропустил, однако это не связано с травмой.



"Рахим вчера не тренировался из-за небольшой слабости. Тами ничего серьезного, небольшая мигрень, и он был не в состоянии для поездки", — цитирует Поттера talkSPORT.