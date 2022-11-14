Невилл: "В Гарначо кое-что есть"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл похвалил юного вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

Накануне 18-летний Гарначо своим голом в компенсированное время принес "Юнайтед" победу в выездном матче Премьер-Лиги против "Фулхэма".



Своей игрой Гарначо производит сильное впечатление на Невилла, который даже сравнивает аргентинца с Криштиану Роналду.



"В нем кое-что есть, бесспорно. Даже если у него были проблемы с настроем, он может играть. Со своей скоростью он добавил настоящей энергии на левом фланге. Игра в стенку и завершающий удар — это высший класс".



"Я вспоминаю, как Криштиану Роналду забил сольный гол с этого фланга много лет назад, обеспечив "Манчестер Юнайтед" победу, но это случилось не так поздно, как в данном случае".



"Это невероятный гол для Эрика Тен Хага, потому что его команда была по-настоящему плоха в заключительные 20 минут, но этот гол привел выездных фанатов в восторг".



"Будучи молодым игроком в "Манчестер Юнайтед", ты должен обладать высокомерием, ты должен обладать эго. Кажется, у Гарначо есть это, как и есть страсть".



"Он просто произвел абсолютно блестящий момент и разбил сердца "Фулхэма", — сообщил Невилл в эфире.