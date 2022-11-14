Каррагер: "99 процентов фанатов на стороне Тен Хага"
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что "99 процентов" фанатов "Манчестер Юнайтед" поддерживают тренера Эрика Тен Хага в конфликте с нападающим Криштиану Роналду.
В своем сенсационном интервью в телешоу TalkTV Роналду заявил, что не уважает Тен Хага, потому что тот не проявляет уважения к нему.
Данное заявление не стало большим сюрпризом, учитывая то, что отношения Криштиану и Эрика не заладились с самого начала, однако у Каррагера нет сомнений, на чьей стороне болельщики.
"Роналду при Тен Хаге: объявляет о своем желании уйти, отказывается выходить на замену, уходит со скамейки и уезжает до окончания матча".
"99 процентов фанатов будут на стороне Тен Хага, и это показывает, насколько плохим является поведение Роналду", — написал Каррагер в твиттере.
14.11.2022 14:00
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Рунальду - дол6оё6, но он также лихенда и много приятных моментов с ним связано. Раньше финтил прикольно, бил по воротам круто, а еще он забавно делает SIUUUU. Предлагают хейтить и любить его одновременно.
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Очевидно, что Роналду, как личность и профессионал на десять голов выше чем тень хаага и рагатник, поэтому быть не на стороне у Рона, равноценно тому, чтобы поддердживать окраину.
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Впервые соглашусь с долбоебом Каррой
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Логично, правда на фапле этот 1% кажется превышает 80-90% местных даунов.
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