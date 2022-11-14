Каррагер: "99 процентов фанатов на стороне Тен Хага"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что "99 процентов" фанатов "Манчестер Юнайтед" поддерживают тренера Эрика Тен Хага в конфликте с нападающим Криштиану Роналду.

В своем сенсационном интервью в телешоу TalkTV Роналду заявил, что не уважает Тен Хага, потому что тот не проявляет уважения к нему.



Данное заявление не стало большим сюрпризом, учитывая то, что отношения Криштиану и Эрика не заладились с самого начала, однако у Каррагера нет сомнений, на чьей стороне болельщики.



"Роналду при Тен Хаге: объявляет о своем желании уйти, отказывается выходить на замену, уходит со скамейки и уезжает до окончания матча".



"99 процентов фанатов будут на стороне Тен Хага, и это показывает, насколько плохим является поведение Роналду", — написал Каррагер в твиттере.