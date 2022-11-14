Каррагер: "99 процентов фанатов на стороне Тен Хага"

Криштиану Роналду и Эрик Тен Хаг Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что "99 процентов" фанатов "Манчестер Юнайтед" поддерживают тренера Эрика Тен Хага в конфликте с нападающим Криштиану Роналду.

В своем сенсационном интервью в телешоу TalkTV Роналду заявил, что не уважает Тен Хага, потому что тот не проявляет уважения к нему.

Данное заявление не стало большим сюрпризом, учитывая то, что отношения Криштиану и Эрика не заладились с самого начала, однако у Каррагера нет сомнений, на чьей стороне болельщики.

"Роналду при Тен Хаге: объявляет о своем желании уйти, отказывается выходить на замену, уходит со скамейки и уезжает до окончания матча".

"99 процентов фанатов будут на стороне Тен Хага, и это показывает, насколько плохим является поведение Роналду", — написал Каррагер в твиттере.


Метки болельщики, Каррагер, Манчестер Юнайтед, Роналду, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2022 14:00

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  1. ilovemanutd 14.11.2022 14:12 # ilovemanutd
    Рунальду - дол6оё6, но он также лихенда и много приятных моментов с ним связано. Раньше финтил прикольно, бил по воротам круто, а еще он забавно делает SIUUUU. Предлагают хейтить и любить его одновременно.

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  2. darvil 14.11.2022 14:09 # darvil
    Очевидно, что Роналду, как личность и профессионал на десять голов выше чем тень хаага и рагатник, поэтому быть не на стороне у Рона, равноценно тому, чтобы поддердживать окраину.

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  3. master-fakaster 14.11.2022 14:04 # master-fakaster
    Впервые соглашусь с долбоебом Каррой

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  4. gameboy 14.11.2022 14:02 # gameboy
    Логично, правда на фапле этот 1% кажется превышает 80-90% местных даунов.

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