Роналду подтвердил, что не перешел в "Сити" из-за Фергюсона

Криштиану Роналду и сэр Алекс Фергюсон Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду подтвердил, что его переход в "Манчестер Сити" сорвался из-за сэра Алекса Фергюсона.

Летом 2021, когда Роналду решил покинуть "Ювентус", главным претендентом на Криштиану изначально считался "Сити", находившийся в поисках замены для Серхио Агуэро.

Однако после вмешательства Фергюсона, который был его тренером в первый период в "Юнайтед", игрок сборной Португалии выбрал другую сторону Манчестера.

"Я последовал за своим сердцем. Он (Фергюсон) сказал мне: "Это невозможно, чтобы ты перешел в "Манчестер Сити". Я ответил: "Окей, босс", — сообщил Роналду в эфире TalkTV.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Роналду, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1153

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  1. gameboy 14.11.2022 13:58 # gameboy
    А так бы за чемпик мог бороться и в ЛЧ играть. Скам он и в африке скам, ничего святого нет ни в футболистах, ни в болельщиках ни в тренерах.

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  2. tursa 14.11.2022 13:45 # tursa
    ахахахахахахах ну да конечно, а то что зп в мю дали на 5 лямов больше ничего да?

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  3. superglor 14.11.2022 13:16 # superglor
    Пришел в клуб под гарантии красноносого, а там такая разруха, дауны в руководстве, и 15 лет ничего не обновлялось. Тут любой сорвется.

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  4. forestersti 14.11.2022 13:16 # forestersti
    Сити наверное дал бы ему роль манекена в магазине, но КР преподносит это так, будто если бы не он, они бы не купили Холланда

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  5. narcot 14.11.2022 13:14 # narcot
    а ещё скамцо бесполезных фреда и санчо купили, потому что сито могло забрать это говно)) как же я орууууууууууу

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  6. narcot 14.11.2022 13:13 # narcot
    получается, что красноносый исполнил роль куколда в этой истории))) оруу

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  7. breadpeat 14.11.2022 13:05 # breadpeat
    Осталось только языком молоть... ну зачем себя так закапывать. Остается только в теле шоу ходить

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