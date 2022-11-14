Роналду подтвердил, что не перешел в "Сити" из-за Фергюсона

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду подтвердил, что его переход в "Манчестер Сити" сорвался из-за сэра Алекса Фергюсона.

Летом 2021, когда Роналду решил покинуть "Ювентус", главным претендентом на Криштиану изначально считался "Сити", находившийся в поисках замены для Серхио Агуэро.



Однако после вмешательства Фергюсона, который был его тренером в первый период в "Юнайтед", игрок сборной Португалии выбрал другую сторону Манчестера.



"Я последовал за своим сердцем. Он (Фергюсон) сказал мне: "Это невозможно, чтобы ты перешел в "Манчестер Сити". Я ответил: "Окей, босс", — сообщил Роналду в эфире TalkTV.