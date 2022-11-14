Роналду подтвердил, что не перешел в "Сити" из-за Фергюсона
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду подтвердил, что его переход в "Манчестер Сити" сорвался из-за сэра Алекса Фергюсона.
Летом 2021, когда Роналду решил покинуть "Ювентус", главным претендентом на Криштиану изначально считался "Сити", находившийся в поисках замены для Серхио Агуэро.
Однако после вмешательства Фергюсона, который был его тренером в первый период в "Юнайтед", игрок сборной Португалии выбрал другую сторону Манчестера.
"Я последовал за своим сердцем. Он (Фергюсон) сказал мне: "Это невозможно, чтобы ты перешел в "Манчестер Сити". Я ответил: "Окей, босс", — сообщил Роналду в эфире TalkTV.
14.11.2022 13:00
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А так бы за чемпик мог бороться и в ЛЧ играть. Скам он и в африке скам, ничего святого нет ни в футболистах, ни в болельщиках ни в тренерах.
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ахахахахахахах ну да конечно, а то что зп в мю дали на 5 лямов больше ничего да?
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Пришел в клуб под гарантии красноносого, а там такая разруха, дауны в руководстве, и 15 лет ничего не обновлялось. Тут любой сорвется.
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Сити наверное дал бы ему роль манекена в магазине, но КР преподносит это так, будто если бы не он, они бы не купили Холланда
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а ещё скамцо бесполезных фреда и санчо купили, потому что сито могло забрать это говно)) как же я орууууууууууу
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получается, что красноносый исполнил роль куколда в этой истории))) оруу
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Осталось только языком молоть... ну зачем себя так закапывать. Остается только в теле шоу ходить
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