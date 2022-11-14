"Тоттенхэм" ожидает получить 30 млн. фунтов за Ндомбеле

Танги Ндомбеле "Тоттенхэм" ожидает, что "Наполи" воспользуется своей опцией по выкупу полузащитника Танги Ндомбеле.

В августе "Тоттенхэм" отправил Ндомбеле в "Наполи" до конца сезона 2022/23, причем "Наполи" получил опцию выкупа Танги за 30 миллионов фунтов.

Ндомбеле очень неплохо освоился в "Наполи", приняв участие в 18 матчах во всех соревнованиях и помогая итальянской команде лидировать в Серии А.

Как утверждает Football Insider, "Наполи" будет обязан выкупить 25-летнего француза, если квалифицируется в Лигу Чемпионов на будущий сезон, и "шпоры" не ожидают ничего другого.


Метки Наполи, Ндомбеле, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2022 12:00

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