"Тоттенхэм" ожидает получить 30 млн. фунтов за Ндомбеле

"Тоттенхэм" ожидает, что "Наполи" воспользуется своей опцией по выкупу полузащитника Танги Ндомбеле.

В августе "Тоттенхэм" отправил Ндомбеле в "Наполи" до конца сезона 2022/23, причем "Наполи" получил опцию выкупа Танги за 30 миллионов фунтов.



Ндомбеле очень неплохо освоился в "Наполи", приняв участие в 18 матчах во всех соревнованиях и помогая итальянской команде лидировать в Серии А.



Как утверждает Football Insider, "Наполи" будет обязан выкупить 25-летнего француза, если квалифицируется в Лигу Чемпионов на будущий сезон, и "шпоры" не ожидают ничего другого.